Ortsumgehung Wolgast: Beschluss 2020 erwartet

Wolgast

Der erste Spatenstich für den Bau der geplanten Wolgaster Ortsumgehung lässt weiter auf sich warten. „Zum Baubeginn und Bauablauf können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, da zunächst der Verlauf des Planfeststellungsverfahrens abzuwarten ist“, teilte jetzt auf Anfrage Karen Reinschmidt-Schilling mit, Sprecherin des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV.

Mit der Planfeststellung wurde bekanntlich die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) in Berlin betraut. Nachdem im vorigen Jahr die Erörterungstermine im Rahmen dieses Verfahrens anberaumt waren und die erforderlichen sogenannten Deckblattunterlagen erstellt wurden, sei aktuell eine nochmalige Beteiligung der Betroffenen im Gange, informierte Deges-Sprecher Lutz Günther. „Der Planfeststellungsbeschluss wird 2020 erwartet“, so Günther, der hinzufügt: „Nach Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses wird die Deges das Projekt an das Land Mecklenburg-Vorpommern zur Bauausführung übergeben.“

Die Diskussion um den Bau der Wolgaster Ortsumgehung ist inzwischen knapp 30 Jahre alt. Im Herbst 2019 hatte die Deges erklärt, dass der Baubeginn 2020/2021 erfolgen könne, wenn der Planfeststellungsbeschluss 2019/2020 erlassen und rechtskräftig werde, also nicht geklagt wird.

Im Bundesverkehrswegeplan 2030 ist das Infrastrukturvorhaben mit Bruttobaukosten von 94,5 Millionen Euro aufgeführt. Die Umsetzung soll in zwei Abschnitten erfolgen. Zunächst soll der Zubringer aus Richtung Pritzier samt einer neuen Straßenbrücke über die Ziese gebaut werden. Grund: Die bestehende Brücke ist derart marode, dass sie offenbar nicht imstande ist, den Verkehr von und nach Wolgast auch noch während der für die eigentliche Ortsumgehung veranschlagten Bauzeit von etwa fünf Jahren auszuhalten.

Von Tom Schröter