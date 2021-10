Zirchow

Heike Kollhoff ist es leid, über die Ortsumgehung Zirchow zu sprechen. „2009 haben wir hier schon einmal gesessen und was von Verkehr und Varianten gehört. Passiert ist in all der Zeit aber nichts.“ Frust schieben viele Zirchower, wenn es um die Ortsumfahrung ihres Dorfes geht. Weil die Bundesstraße 110, die durch den Ort führt, längst nicht mehr den Normen entspricht, fordern die Einwohner seit über 20 Jahren die Umgehung. 2015 war der Bau einer Entlastungsstrecke vom Land nach sechsjähriger Planung eingestellt worden.

Zur schmalen und gefährlichen Straße kommt der zunehmende Verkehr. „Ich wohne in der Schulstraße. Mitunter dauert es Minuten, bis ich mit meinem Enkel über die Straße komme“, so die Zirchowerin, die seit 1982 hier lebt. Und wie die knapp 80 Anwesenden am Mittwochabend hatte sie gehofft, endlich ein Datum zu hören, wann denn nun Baustart für die Ortsumgehung Zirchow ist. Vertreter des Straßenbauamtes Schwerin sowie mehrere Fachplaner waren in die Kulturhalle gekommen, um über den Stand der Planung zu berichten.

Die Umfahrung soll kommen. Mitte des Jahres gab das Schweriner Verkehrsministerium offiziell bekannt, dass der Bund die große Variante der Ortsumgehung finanzieren wird.

Planfeststellungsverfahren soll Mitte 2023 starten

„Können Sie uns einen Zeitrahmen nennen, wie lange das Ganze dauert?“, fragte Uwe Fiedler. „Wir hoffen, dass wir Mitte 2023 in das Planfeststellungsverfahren einsteigen können. Alles, was danach kommt, steht in den Sternen“, sagt Heiko Berger, Fachbereichsleiter für Planung und Umwelt im Straßenbauamt Schwerin. Gemurmel im Saal. „Ich weiß, dass das nicht zufriedenstellend ist“, ergänzt Berger, der zur Projektgruppe Großprojekte gehört.

„Wenn es wenig Widerstände gibt, könnte es zügig gehen. Wir müssen in dem Verfahren auch mit Klagen von Betroffenen, Grundstückseigentümern oder Naturschutzverbänden rechnen.“ Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hatte im Sommer bei einem Besuch auf Usedom von acht bis neun Jahren gesprochen, bis der Bau Realität werden könnte.

Varianten für die geplante Ortsumgehung Zirchow Quelle: Benjamin Barz

Bislang liegen fünf Varianten vor, aus denen die Vorzugsvariante ermittelt werden soll. „Mitte 2022 werden wir mit dieser einen Variante wiederkommen“, kündigt Berger an. Drei Varianten favorisieren eine Umfahrung des Dorfes im Süden. Eingebunden werden soll der alte Bahndamm mit Anbindung an den Flughafen. Die beiden Nordvarianten binden den Ortsteil Kutzow ein.

Die „Arbeitsgruppe Ortsumgehung Zirchow“ um Kathrin Flindt übt seit Jahren mit vielen Aktionen immer wieder Druck auf Bund, Land und Kreis aus. Sie haben erreicht, dass in der Ortslage Zirchow inzwischen die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. Nun soll auch noch ein Blitzer folgen.

Flughafen-Variante wird favorisiert

Die Arbeitsgruppe hatte sich bei ersten Ideen der Umfahrung für die sogenannte „Flughafen-Variante“ (jetzige Südvariante auf dem Bahndamm) ausgesprochen. Dabei geht die Straße kurz vor Kutzow weg und könnte parallel zur B 110 auf dem alten Bahndamm verlaufen. Hinter Zirchow in Richtung Norden vor Ulrichshorst trifft sie dann wieder auf die Landesstraße 266.

Auf Unverständnis traf dagegen die Idee, die Umfahrung über den Friedhof laufen zu lassen und damit quasi das Dorf zu zerschneiden. „Wir untersuchen jetzt die Varianten nach Kosten, Wirtschaftlichkeit, Untergrund und den möglichst geringsten Auswirkungen auf die Umwelt“, so Berger.

Da fließen auch Verkehrsuntersuchungen ein. „Bei einer Analyse von 2019 haben wir eine Kfz-Bewegung pro Tag von 6950 ermittelt. Die Prognose für 2035 liegt bei 9400 Kfz je 24 Stunden“, ergänzt der Fachbereichsleiter. Gerade die bevorstehende Fertigstellung des Swinetunnels auf polnischer Seite und die rasante Entwicklung von Ferienunterkünften nahe des Flughafens haben den Handlungsdruck seitens des Landes verschärft, so Berger.

Fällt mit Swinetunnel die Tonnagebegrenzung weg?

Bedenken einiger Zirchower, dass mit der Öffnung des Swinetunnels (geplante Fertigstellung Herbst 2022) die 7,5-Tonnen-Begrenzung an der deutsch-polnischen Grenze bei Garz auf der B 110 wackeln könnte, räumte der Schweriner aus. „Die Tonnagebegrenzung hängt am Zustand der Straße. Daran kann auch Druck von polnischer Seite nichts ändern“, so Berger.

Apropos Straßenzustand: Bürgermeister Gerd Wendlandt brachte im Zusammenhang mit der Ortsumgehung auch die Lindenstraße (Kreisstraße) ins Spiel, die als Zufahrtsstraße zum Airport und den Ferienhausgebieten schon jetzt völlig überlastet ist. „Vom Kreis war uns ein zügiger Ausbau zugesichert worden“, so Wendlandt.

Die Hoffnung nahm ihm Jörg Hagedorn, Sachgebietsleiter Hoch- und Tiefbau beim Kreis. „Die Kreisstraße werden wir nur im Zusammenhang mit der Ortsumgehung anfassen können. Wenn die Umfahrung fertig ist, müssen Sie aber wissen, dass die jetzige B 110 durch das Dorf zur Gemeindestraße herabgestuft wird.“ Wenn der Verkehr, vor allem auch Lkw und Busse, dann um das Dorf herumrollt, dürften die Zirchower damit sicher leben können.

Von Henrik Nitzsche