Oster-Kontrollen auf Usedom: Die Polizei kennt die Tricks

Züssow/Zinnowitz

Normalerweise gilt das Osterfest für die Touristiker, Gastronomen, Hoteliers und Ferienwohnungsbetreiber als erster großer Härtetest nach den langen Wintermonaten. Lange Staus an den Inselzufahrten, Schlangen an den Supermarktkassen und stockender Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen sind nur ein paar Indizien dafür, dass der kollektive Winterschlaf auf der Insel vorbei ist.

In diesem Jahr ist davon nichts zu spüren. Das zweite Jahr in Folge gibt es aufgrund der Corona-Pandemie keinen Tourismus auf der Insel Usedom. Stattdessen strenge Kontrollen durch die Ordnungsämter und die Polizei.

Ortstermin in Züssow: Wahrscheinlich spielte den Beamten der Bereitschaftspolizei das wechselhafte, teils sehr kühle Wetter am Freitag in die Karten. Wäre solch ein frühlingshaftes Wetter wie am Mittwoch gewesen, hätten die Männer und Frauen wohl mehr Arbeit an ihrer Kontrollstelle gehabt.

Fünf Stunden lang kontrollierten die Polizisten am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Züssow, ob sich Fahrzeuge verbotenerweise auf dem Weg an die Ostsee machen. Denn touristische Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern sind weiterhin verboten.

Ein lebensgroßer Deko-Osterhase erinnert an der Zinnowitzer Seebrücke an die Feiertage. Quelle: Hannes Ewert

Kontrollen haben sich über die Landesgrenzen hinaus rumgesprochen

Es ist 13.30 Uhr. Rund 130 Fahrzeuge wurden seit 10 Uhr aus dem fließenden Verkehr gezogen. „Gerade einmal fünf Autos mussten wir zurückschicken“, sagt Polizeiobermeister Felix Wahl, der die Kontrolle verantwortet. Alle anderen Autofahrer hatten eine plausible Begründung, warum sie an die Ostsee fahren möchten. „Der Hauptgrund ist der Besuch der Kernfamilie“, sagt er. Viele Autofahrer waren vorbereitet und hatten bereits die Ausweise der Eltern samt der Adresse als Kopie im Auto dabei. „Es hat sich rumgesprochen, dass in Mecklenburg-Vorpommern Kontrollen stattfinden“, sagt er.

Stoßweise rollen die Fahrzeuge in die Kontrolle. Viele Berliner, Brandenburger, Sachsen oder auch Thüringer machen vor den Polizisten Halt. „Manche geben auch an, dass sie auf Dienstreise sind, einen Kauf oder Verkauf erledigen müssen oder Zweitwohnungsbesitzer einer Immobilie auf Usedom sind“, so Wahl. Einige indes sagen auch offen und ehrlich, dass sie einfach nur am Strand oder im Wald spazieren gehen wollen. Dies ist in Augen der Politik ein touristischer Grund. Für die Autofahrer bedeutet dies: Abreise.

Erfundene Gründe: Polizisten erkennen die Tricks

Ein anderer Polizist der Kontrollstelle berichtet, dass einige Autofahrer Gründe erfinden, nur um an die Ostsee zu fahren. „Im vergangenen Jahr wollte mir ein Pärchen klar machen, dass sie die Oma in Rostock-Warnemünde besuchen wollen. Auf der Rücksitzbank lag allerdings ein Picknickkörbchen. Wir haben dann die Daten der angeblichen Großmutter abgefragt und festgestellt, dass es die Person gar nicht gibt. Die Autofahrer mussten dann wieder umdrehen“, schildert er.

Hunderte Autofahrer wurden in Züssow und Johannishof aus dem Verkehr gezogen. Fast alle hatten einen triftigen Grund. Quelle: Hannes Ewert

Auf der Insel Usedom herrschte am Karfreitag größtenteils Ruhe. Es waren eine Vielzahl von Nummernschilder teils auswärtiger Kennzeichen unterwegs, aber nicht immer war erkennbar, warum sie sich hier aufhalten.

Illegaler Campingboom im Inselnorden und in Koserow

Anders als am Freitag waren am Mittwoch und Donnerstag bei strahlendem Sonnenschein und warmen Frühlingstemperaturen zahlreiche Wohnmobile aus anderen Bundesländern auf Usedom unterwegs. So „fischte“ die Ordnungsbehörde des Amtes Usedom-Süd Fahrzeuge aus Süddeutschland heraus, die in Koserow versteckt am Friedhof und in Waldschneisen parkten.

Die Verwaltungschefin des Amtes Usedom-Nord, Kerstin Teske, berichtete von einem regelrechten Campingboom auf dem Parkplatz Kienheide zwischen Karlshagen und Peenemünde sowie in der Ostseestraße in Peenemünde. Von Wohnmobilen aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und Hamburg bis nach Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sei alles dabei gewesen. Man habe die Fahrzeugführer darauf hingewiesen, dass sie sich laut geltender Corona-Landesverordnung illegal in MV aufhalten und das Land umgehend wieder verlassen müssen. Auch Ordnungsgelder wurden verhängt. „Manche Leute waren einsichtig, etliche aber auch sehr aggressiv und beleidigend gegenüber den Mitarbeitern des Ordnungsamtes“, sagt Kerstin Teske.

Wenn vermehrt Menschen auf der Zinnowitzer Seebrücke unterwegs sind, soll eine Maske getragen werden. Quelle: Hannes Ewert

Am Freitag keine illegalen Camper im Norden unterwegs

Am Freitag war von den Wohnmobilen auf dem Parkplatz Kienheide und in Peenemünde nichts mehr zu merken. Wahrscheinlich ist es den Wohnmobilfahrern einfach zu kalt. Über die Feiertage soll es nicht anders werden. Einstellige Temperaturen und viel Wind, dazu ein paar Regenschauer, locken nur wenig Touristen an die Ostsee.

Von Hannes Ewert und Cornelia Meerkatz