Ostern unter Coronabedingungen – das kennen wir schon aus dem vergangenen Jahr. Dennoch sind in diesem Jahr noch einmal viele Dinge anders. Die wichtigsten Regelungen, mögliche Kontrollen, stattfindende Veranstaltungen und Versorgungsmöglichkeiten – das alles haben wir für Sie zusammengetragen.

Und so wird das Osterfest auf der Urlauberinsel Usedom und in Küstenorten auf dem Festland:

Wer darf auf die Insel Usedom/in Küstenorte reisen?

Gestattet sind in jedem Fall Besuche der Kernfamilie. Ferienwohnungsbesitzer dürfen ihr Eigentum auf Usedom oder beispielsweise in Lubmin, Freest und Loissin ebenfalls nutzen, egal, ob ein Zweitwohnsitz angemeldet ist oder nicht. Auch Dauercamper dürfen anreisen, sofern der von ihnen genutzte Campingplatz geöffnet hat.

Nicht gestattet sind dagegen Vermietungen von Ferienwohnungen an Dritte und normales Camping. Geschlossen für den Tourismus sind auch Hotels und Pensionen. Tagestouristen aus Mecklenburg-Vorpommern dürfen sich auf Usedom und in den Küstenorten auf dem Festland aufhalten. Dagegen dürfen Tagestouristen aus anderen Bundesländern nicht auf die Insel, weil es laut aktueller Landesverordnung für sie ein generelles Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern gibt.

Was ist mit Besuchern, die im Wohnmobil anreisen?

Bürger aus MV dürfen im Wohnmobil einen Tagesausflug auf die Insel oder nach Lubmin und Freest machen, nur nicht dort heimlich übernachten. Bürger aus anderen Bundesländern dürfen nicht mit dem Wohnmobil nach Mecklenburg-Vorpommern und damit auf die Insel Usedom oder in Küstenorte wie etwa Lubmin, Loissin und Freest reisen und schon gar nicht dort übernachten.

Allerdings sind gerade die Wohnmobile derzeit das große Problem, wie der Verwaltungschef des Amtes Usedom-Süd, René Bergmann, deutlich macht: „Es sind bereits sehr viele Wohnmobile aus anderen Bundesländern auf Usedom unterwegs, die eigentlich nicht hier sein dürften und die sich dann irgendwo am Straßenrand, wie zum Beispiel in Koserow am Friedhof oder auf einem Waldweg bei Usedom geschehen, einen Platz zum Übernachten suchen. Doch die Argumentation, dass sie ja niemanden in ihrem eigenen Wohnmobil begegnen, zählt nicht. Die Einreise ist verboten“, so Bergmann.

Mehrere Kontrollen solcher Caravans am Mittwoch hätten ergeben, dass sich oftmals überhaupt nicht über die Gegebenheiten vor Ort informiert wird. Auch mitgeführte dubiose Zettel, die eine angebliche Dienstreise belegen sollen, lassen die Ordnungsämter nicht gelten bzw. diese werden gründlich überprüft.

Gibt es während der Osterfeiertage Kontrollen der Ordnungsämter und der Polizei?

Der Verwaltungschef des Süd-Amtes macht deutlich, dass sich die Ämter Usedom Nord und Süd sowie die Gemeinde Heringsdorf in Absprache mit der Polizei vor Ort geeinigt haben, über das gesamte Osterfest stichprobenartig Kontrollen zu machen. „Es werden sowohl Polizeibeamte als auch die Mitarbeiter der Ordnungsämter zu verschiedenen Zeiten unterwegs sein. Sie achten nicht nur auf abgestellte Wohnmobile, sondern kontrollieren auch Ferienwohnungsanlagen“, so Bergmann.

Kontrolliert wird auch im Amt Lubmin, wie Verwaltungschefin Astrid Holzhüter bestätigte. Gemeinsam mit dem Polizeirevier Wolgast werden Mitarbeiter der Ordnungsbehörde in den drei großen Touristenorten des Amtes – Lubmin, Freeest und Loissin – während des Osterfestes unterwegs sein.

Die Ordnungs- und Gesundheitsämter werden bei der Kontrolle der Coronaregeln unterstützt durch die Landespolizei MV. Insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Osterfeiertage wird die Polizei stationäre und mobile Kontrollen durchführen, um den touristischen Reiseverkehr zu unterbinden. Daher sind seit Mittwoch verstärkt Kräfte aus den Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock – unterstützt von der Bereitschaftspolizei – im Einsatz. Die Polizeibeamten werden sowohl entlang der Landesgrenze, der Küste als auch im Landesinneren Fahrzeuge und Personen kontrollieren.

Welche Einrichtungen/Attraktionen haben geöffnet/geschlossen?

In einer der meistbesuchten Touristenattraktionen, Karls Erlebnisdorf in Koserow, hat der Bauernmarkt geöffnet und die Außenspielanlagen sind nutzbar. Auch der Wolgaster Tierpark im Tannenkamp ist ein Besuchermagnet. Die Außenanlagen sind geöffnet, dagegen sind Bistro und die Tierhäuser geschlossen. Geschlossen hat der Dinopark in Mölschow.

Was kann man über Ostern dennoch erleben?

Ein Strandspaziergang ist zu jeder Jahreszeit schön. In den Kaiserbädern, wo eigentlich wie alljährlich zu Ostern das große Spielefestival stattfinden sollte, haben die Organisatoren des Festes kleine süße Überraschungen vorbereitet, die der Osterhase persönlich im Ort oder am Strand vorbeibringen wird.

In Koserow weisen bunt bemalte Holzeier auf die Osterrallye hin. Quelle: Nadine Riethdorf

In Koserow findet eine Osterrallye statt. An verschiedenen Stationen im gesamten Ostseebad kann die ganze Familie spannende Quizfragen beantworten. Bei der vollständigen Lösung des Oster-Rätsels lockt eine kleine Osterüberraschung. 21 Plakate wurden in Koserow versteckt. Lustige, manchmal knifflige Fragen, Buchstabensalate oder Bilderrätsel gilt es zu lösen und in ein fertiges Kreuzworträtsel einzutragen.

Für die ganz kleinen Ratefüchse sind auf den Plakaten kleine Küken versteckt, die gezählt werden müssen. Jeder, der das vollständige Rätsel bzw. die richtige Anzahl Küken zur Kurverwaltung Koserow zurückbringt, erhält ein kleines Oster-Geschenk. Eine Übersicht aller Rätsel-Stationen sowie die Kreuzworträtsel-Vorlage finden alle Quizteilnehmer auf der Homepage der Usedomer Bernsteinbäder.

Außerdem finden mehrere Gottesdienste im Freien statt, etwa in Koserow und Bansin.

Gibt es eine Versorgung vor Ort am Strand?

Alle Anbieter von Essen/Getränken zum Mitnehmen können ihre Kioske oder Läden öffnen. So hat auf dem Koserower Seebrückenvorplatz ein Döner-Imbiss geöffnet. Am Strand in den Kaiserbädern haben ebenfalls mehrere Imbisse geöffnet. Auch Bratwurststände sind möglich, sofern sie eine Standgenehmigung eingeholt haben.

Was empfehlen Kurdirektoren?

Strand- oder Waldspaziergänge sind immer schön und tun der Seele gut, meint Thomas Heilmann, Kurdirektor der Kaiserbäder. Er empfiehlt aber genau wie seine Amtskollegin Nadine Riethdorf in Koserow dringend, alle Coronavorschriften und Hygieneregeln strikt einzuhalten.

Von Cornelia Meerkatz