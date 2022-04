Das Osterfest steht vor der Tür: Und in diesem Jahr wird Urlaubern und Einheimischen wieder allerhand geboten. Osterspaziergänge, Kunsthandwerkermarkt oder die Suche nach dem „Goldenen Osterei“ – für jeden ist etwas dabei. Was es auf Usedom und in Wolgast für Veranstaltungen gibt: Eine Auswahl.