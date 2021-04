Mit Abstand und Maske kamen am Ostersonntag in Zinnowitz und Koserow Gläubige zusammen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. In Koserow ertönte zum ersten Mal offiziell das neue Glockengeläut an der neuen Seebrücke. Zinnowitz wartete auf mit einer Mischung aus Vineta-Spektakel und Gottesdienst.