Ostertradition: So bleibt das Osterfeuer ungefährlich

Greifswald

Zu einem klassischen Osterfest gehören viele Traditionen. Die bunten Eier, ein Strauch in der Vase, Fisch an Karfreitag und für viele auch einfach Zeit mit der Familie. Gerne ist man bei einer weiteren Ostertradition: dem Feuer. Meist findet es samstags statt, in einigen Orten traditionell auch erst sonntags.

Je nachdem, wen man fragt, ist der Ursprung ein germanischer Brauch oder die versinnbildlichte Flamme Jesu, an der der Priester die Osterkerze entfacht, die als Licht in die dunkle Kirche getragen wird. Einige machen ein Osterfeuer im eigenen Garten, andere finden sich zu organisierten Feuern zusammen. So oder so: Es ist ein offenes Feuer und da ist Vorsicht geboten.

Osterfeuer: Das müssen Sie beachten

Wie geht man also am besten um mit dem Feuer und was ist zu beachten? Grundsätzlich gilt, dass das private Feuer nicht genehmigt werden muss. Wer es also bis jetzt nicht geschafft hat, muss auch nun nicht mehr im Amt anrufen. Allerdings muss der Eigentümer des Grundstücks einverstanden sein.

Für das Feuer gibt es auch einige Regeln. Wie sollte es aussehen und was kann ich vorbereiten? Es sollte nicht höher und breiter als zwei Meter sein. Wenn das gestapelte Holz schon länger liegt, empfiehlt es sich, den Stapel noch einmal umzuschichten. Sonst läuft man Gefahr, dass sich kleine Tiere in dem Holzstoß versteckt haben und nicht fliehen können.

Als Brennmaterial darf nur trockenes Holz verwendet werden, das ein Jahr oder länger lagert. Das Verbrennen von Abfällen jeglicher Art ist selbstredend verboten.

Wo mache ich das Feuer und was beachte ich währenddessen? Das Feuer hat idealerweise einen größeren Abstand zu Gebäuden, Bäumen und Büschen. Mindestens 50 Meter sind gut. Versorgungsanlagen und Wälder sind am besten 100 Meter oder weiter entfernt. Neben Funkenflug muss nämlich auch die Hitzestrahlung des Feuers beachtet werden. Zum Anzünden dürfen keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin, Heizöl oder Altöl verwendet werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch ein windgeschützter Ort ist empfehlenswert. Sollte das nicht möglich sein, ist die Richtung zu beachten, aus der der Wind kommt. In diese Richtung gelten weitere Abstände. Wird der Wind zu stark, muss das Feuer gelöscht werden. Damit immer jemand die Lage im Blick hat, sollten ein oder mehrere Verantwortliche ernannt werden. Das Feuer darf nie unbeobachtet bleiben.

Wie lösche ich das Feuer? Da der Wind schnell drehen kann oder andere Ereignisse ein schnelles Löschen erfordern, sollte immer ein Wassereimer, der Gartenschlauch, Sand oder sogar ein Handfeuerlöscher parat stehen. Ist das nicht möglich, muss einer der Verantwortlichen wissen, wo Sachen zum Löschen sind. Falls der schlimmste Fall eintritt, müssen auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst dauerhaft uneingeschränkten Zugang zum Feuer haben.

Habe ich an die Nachbarn gedacht? Bei einem privaten Feuer ist es natürlich nett, die Nachbarn einfach einzuladen. Sollten Sie das nicht getan haben, ist es trotzdem empfehlenswert, an diese zu denken. Raucht das Feuer zu stark oder zieht zu den Nachbarn, gilt: lieber ausmachen oder von Beginn an anders platzieren. Erschrockene Nachbarn, die nur Rauch oder Feuer sehen, könnten zudem die Feuerwehr rufen. Damit diese Bescheid weiß, sollte der Beginn und das Ende des Feuers unter 03834 8760-2833 an die Leitzentrale durchgegeben werden. Ein Fax an die 03834 777 860 reicht auch.

Ist der Spaß vorbei, müssen die Verantwortlichen noch einmal arbeiten: Die Glut muss direkt gelöscht oder zumindest im Blick behalten werden, bis sie aus ist.

Von Philipp Schulz