Ei, ei, ei: Das Osterfest steht vor der Tür. Der Frühling ist in vollem Gange – und die Gemeinden auf der Insel Usedom und Wolgast haben nach zwei einschränkenden Coronajahren wieder zahlreiche Veranstaltungen für Urlauber und Einheimische geplant. Ostereiersuche für die Kleinen, Osterfeuer mit Glühwein am Abend für die Großen. Was am Wochenende vom Gründonnerstag, 14. April bis Ostermontag, 18. April los ist – eine Auswahl.

Veranstaltungen an Ostern in den Kaiserbädern

Bansin: In diesem Jahr findet das Spielfest statt in Heringsdorf in Bansin statt. Samstag um 11 Uhr startet das Event und geht bis Ostermontag. „Themen-Inseln“ rund um den Bansiner Konzertplatz an der Strandpromenade und am Strand laden zum Spielen ein – überall ist spontanes Mitmachen gefragt. Ein riesiges Brachiosaurus-Ei in 2,20 Metern Größe bemalen, Schatzsuche am Strand am Samstag ab 14 Uhr sowie eine Fackelwanderung um 18.30 Uhr sind die Highlights des Events. Am Sonntag werden außerdem 66 Teilnehmer für das Schmidt-Puzzle-Championship gesucht: Eine deutschlandweite Aktion, bei der die schnellste Puzzle-Gemeinde gesucht wird.

Heringsdorf: Am Samstag führt der Revierförster Karl-Heinz Rath beim Osterspaziergang durch den Heringsdorfer Wald. Es gibt herzhafte und süße Speisen sowie kalte und warme Getränke in der „Futterkrippe“ des Baumwipfelpfades. Die Tour beginnt um 10 Uhr.

Das ist zu Ostern in den Bernsteinbädern geplant

Kölpinsee: Um 13.30 Uhr am Samstag beginnt am Haus des Gastes in Kölpinsee ein Osterspaziergang. Alle angemeldeten Kinder bekommen vom Osterhasen eine kleine Überraschung. Voranmeldung ist bis 14. April in der Kurverwaltung erforderlich. Gern auch telefonisch unter 038375/22780.

Ückeritz: Kurverwaltung, Feuerwehr und Angelverein laden am Samstag um 18 Uhr zum Osterfeuer ein, das am Parkplatz am Strand entfacht wird. Rene Bahner sorgt für Musik. Am Ostersonntag beginnt um 10 Uhr im Forstamt Neu Pudagla ein Familienfest statt. Hier kommt auch der Osterhase vorbei. Im Gesteinsgarten können die Kinder Ostereier suchen. Wenn alle Osterkörbchen gefüllt sind, gibt es ein Mitmach-Programm für die Kleinen.

Zempin: Im Vereinshaus „Uns olle Schaul“ in Zempin findet am Samstag von 14 – 19 Uhr ein Osterbasar statt. Es gibt Osterartikel, Mitbringsel, Heimatliteratur und Wanderhefte sowie Rezepte. Während die Kleinen Basteln und Malen können die Großen Osterkaffee und Kuchen nach Rezepten der Zempiner Großmütter genießen. Beim Ostereiersuchen sind süße Osterpreise zu gewinnen. Ab 17 Uhr lässt die Freiwillige Feuerwehr Zempin den Tag beim Osterfeuer am Ende der Rieckstraße mit Musik, Getränken und Imbiss ausklingen.

Koserow: Auch in Koserow gibt es am Samstag ab 17 Uhr ein Osterfeuer. Organisiert wird es vom Hotel Hanse Kogge, der Kurverwaltung und der Freiwilligen Feuerwehr Koserow. Für flotte Klänge und das leibliche Wohl ist gesorgt.

Diese Veranstaltungen sind im Inselnorden geplant

Zinnowitz: Der Sage nach soll Vineta an einem Ostersonntag aus den Fluten der Ostsee emporsteigen – und wenn die Stadt dann erlöst wird, bleibt sie für immer auf der Erde. Auch in diesem Jahr gibt es als Einstimmung auf die Vineta-Festspiele auf Höhe der Seebrücke ein buntes Spektakel zu sehen. Start ist ab 11.30 Uhr. Natürlich gibt es einen kleinen Vorgriff auf die neue Episode aus der versunkenen Stadt Vineta, die 2022 heißt „Das Goldfest der Gaukler“.

Von Ostersamstag bis Ostermontag öffnet außerdem ein Kunsthandwerkermarkt jeden Tag ab 11:00 Uhr seine Pforten. Ein buntes Markttreiben auf der Promenade lädt zum Bummeln ein. Um 18 Uhr wird am Samstag ein Osterfeuer am Strand entfacht und am Sonntag können Kinder bis 12 Jahre und Erwachsene jeweils das goldene Osterei suchen. Wer es findet, erhält einen tollen Preis.

Karlshagen: Von Karsamstag bis Ostermontag sorgen kulinarische Leckereien auf dem Strandvorplatz für Gaumenfreuden, Kunsthandwerker präsentieren ihre Arbeiten und Riesenrad, Kinderkarussell sowie ein Trampolin sorgen für Spaß bei den kleinen Gästen. Am Samstag um 18 Uhr entfacht die Feuerwehr das Osterfeuer. Ab 21 Uhr ist dann Party angesagt: Bei der Schlagerparty mit DJ Maik im Hotel Nordkap. Eintritt kostet 5 Euro pro Person. Am Ostersonntag können sich Anwohner und Urlauber bei einem Osterfest auf dem Strandvorplatz und auf der Konzertmuschel auf Kultur freuen. Shantychor, Rock ’n’ Roll und aktuelle Charthits – sowie Kinderschminken und die Ostereiersuche mit Ortsmaskottchen Karlchen stehen auf dem Programm.

Trassenheide: Am Gründonnerstag werden in Trassenheide bereits Ostereier bemalt. Ab 15.30 Uhr können sich die Kinder kreativ ausleben. Eine Anmeldung bis 14 Uhr des Vortages ist dringend erforderlich. Am Samstag gibt es auf der Trassenheidener Festwiese ein Osterfeuer mit Musik von DJ Tom. 18 Uhr wird das Feuer entfacht.

Das ist an Ostern in Wolgast los

Bereits am Freitag, den 8. April, wird ab 10 Uhr der Osterbaum geschmückt. Ostereier werden vom Handels - und Gewerbeverein und der Stadt Wolgast gestellt. Gebastelte, bemalte und gekaufte Ostereier können mitgebracht werden. Für jedes Osterei ist Platz.

Am Samstag findet ab 18 Uhr das Osterfeuer im Tannenkamp statt. Ein DJ sorgt für Musik und gute Stimmung. Am Sonntag hoppelt der Osterhase durch den Tierpark und verteilt Süßigkeiten.

Von Stefanie Ploch