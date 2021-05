Swinemünde/Heringsdorf

Da ist es wieder – dieses Gefühl von gewohnter Normalität. Einfach ins Auto steigen, in den Urlaub fahren, Koffer auspacken, in der Sonne liegen und am Strand ein kühles Bier trinken. Nach monatelangem Lockdown ist dies seit dem Wochenende auf der Insel Usedom wieder möglich.

Doch nicht auf dem deutschen Teil der Insel, sondern in Swinemünde. Den Touristikern ist es dort gestattet, mit einer Auslastung von 50 Prozent an den Start zu gehen. Einige Polen nutzten am Wochenende das Angebot und checkten in einem der zahlreichen Hotels ein.

Es duftet wieder auf der Promenade

14 Uhr auf der Promenade in Swinemünde. Es duftet wieder nach Bratwurst, Döner, Fischbrötchen und vielen anderen Leckereien, die dort zubereitet werden. Auf Höhe des Radisson-Hotels spielt ein Mann im Schottenrock auf dem Dudelsack. Die Menschen halten an, hören zu, werfen ein wenig Geld in seinen Klingelbeutel und gehen weiter. Wenige Meter weiter sieht man einen Mann, der sich zum Piraten verkleidete und mit Kindern Erinnerungsfotos macht.

Auf der Swinemünder Promenade herrscht wieder Leben. Viele polnische Familien, junge Leute oder auch Rentner sind unterwegs, um sich zu erholen. Der bei vielen Deutschen beliebte Badeort erwacht nach dem Corona-Lockdown.

In Swinemünde öffneten am 8. Mai 2021 die ersten Hotels. Quelle: Hannes Ewert

Vierköpfige Familie mit kleinen Kindern geschäftlich in Swinemünde

Einige Meter weiter steht eine junge Familie aus Hamburg. Zwei junge Eltern und dazu zwei kleine Kinder. „Wir sind beruflich hier“, gesteht der junge Familienvater. Was genau er dort beruflich in Swinemünde macht, erklärt er nicht. Swinemünde kennen sie schon von vorherigen Besuchen und waren immer wieder begeistert. Den Trubel auf der Promenade wollen sie erstmal auf sich wirken lassen, bevor es wieder ins Hotel geht.

Für den Trip nach Swinemünde besorgte sich die Familie einen PCR-Test in Deutschland, welcher eine Gültigkeit von 72 Stunden hat. „Wenn wir wieder zurückfahren, lassen wir uns ebenfalls testen“, sagt er. Die Reise sei nur für das Wochenende geplant.

Eine Frau betritt in Swinemünde ein Souvenirgeschäft. Quelle: Hannes Ewert

Einige Einzelhändler haben bereits ihre Läden wieder geöffnet – manche sind allerdings noch verriegelt. Vorrangig Händler für Souvenirs und Kleidung haben stellenweise geöffnet. An anderen Läden steht auf polnisch geschrieben, dass die leere Ladenfläche zu vermieten ist – zum Beispiel gegenüber vom Radisson-Hotel. An den Aufklebern ist noch zu erkennen, dass es sich um eine ehemalige Cocktailbar handelt. Ob die Coronakrise schuld an dem Auszug der Mieter ist, ist auf den ersten Blick nicht klar.

Das Restaurant „Amsterdam“ in Swinemünde ist noch geschlossen. Quelle: Hannes Ewert

Die Leichtigkeit des Sommers am Strand von Swinemünde

15 Uhr am Strand: An den Bars herrscht reges Treiben. Musik dringt aus den zahlreichen Bars am Strand. Locker leichte Popmusik vermittelt ein Gefühl der Leichtigkeit. Die Menschen sitzen in den Zelten und genießen bei einem fruchtigen Schluck den Blick auf die Ostsee. Andere spielen am Strand, beobachten die Möwen mit einem Fischbrötchen, andere wiederum lassen mit den Kindern den Drachen steigen. In Sichtweite – auf der deutschen Seite der Insel – herrscht quasi Totentanz.

Ein Blick auf die Promenade der Stadt Swinemünde in Polen. Quelle: Hannes Ewert

Orts- und Länderwechsel: 16 Uhr, zurück in Bansin in der Bergstraße/Ecke Seestraße. Eigentlich gehört dieses Fleckchen in dieser Jahreszeit zu den pulsierenden Straßenzügen der Gemeinde. Die Sonne scheint, die Ostsee glitzert in der Sonne und es riecht förmlich nach Frühling. Rolf Seelige-Steinhoff, Chef der Seetelhotels auf Usedom, steht vor seinem Kaiserstrandhotel und hört gerade mal die Möwen kreischen.

Eine Öffnung ohne Kompromisse

Vom Balkon seines neuen Büros in der Villa „Gerda“ hat er einen fantastischen Blick in die Straße. Nur wenn ein Auto durch die Straße fährt, wird die Ruhe gebrochen. Seine Forderung: eine Öffnung seiner Branche – allerdings ohne Kompromisse. „Im vergangenen Jahr waren fünf Millionen Gäste in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab in nicht einem Hotel einen Corona-Ausbruch. Und wenn sich herausstellte, dass sich ein Gast infiziert hat, konnten wir schnell nachweisen, mit wem er Kontakt hatte. Es gab bei uns keine Folgeinfektionen“, sagt er.

Durch hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards konnte genau nachvollzogen werden, welcher Gast zu welchem Zeitpunkt im Hotel war. „Heute sind wir an Erfahrung und Wissen viel weiter – seien es die Tests oder die Impfungen“, so Seelige Steinhoff. Für ihn gibt es jetzt keinen triftigen Grund mehr, nicht zu öffnen.

Rolf Seelige-Steinhoff, Geschäftsführender Gesellschafter der Seetelhotels auf Usedom, möchte, dass seine Branche schnellstmöglich geöffnet wird. Quelle: Hannes Ewert

Dass die Hotelbranche wieder hochgefahren werden kann, beweisen andere Regionen und Bundesländer wie Schleswig-Holstein. „Um uns herum wird überall das Leben hochgefahren, aber auf der Insel Usedom ist noch Totentanz“, sagt er. „Wir haben keine Zeit mehr, um ständig zu beobachten, schauen und abzuwarten. Jetzt muss endlich was passieren, denn die Belastungen für die Hotels werden von Tag zu Tag größer“, erklärt er.

Viele Unternehmer mussten zusätzliche Kredite aufnehmen, um die Fixkosten zu stemmen. „Die Hotelbranche muss langsam damit beginnen, sich wieder etwas Speck anzufuttern, damit sie über den nächsten Winter kommt.“

Von Hannes Ewert