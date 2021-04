Zinnowitz/Koserow

Im Januar 2020, zwei Monate vor dem ersten Corona-Lockdown, wurde auf dem Partnertag der Usedom Tourismus GmbH vorgerechnet, wieviel Geld die Touristen ungefähr auf die Insel Usedom lassen. Seien es die Übernachtungen, die Ausgaben im Einzelhandel, im Restaurant, in touristischen Freizeitaktivitäten oder auch das klassische Eis auf der Promenade. Ergebnis: Zwischen 80 und 100 Euro gibt ein Durchschnittstourist für seinen Urlaub pro Tag aus.

Angenommen, derzeit wäre die Insel bei rund 85 000 Betten zu 60 Prozent ausgelastet, dann entgehen der hiesigen Tourismuswirtschaft vier bis fünf Millionen Euro – pro Tag. Schon seit Monaten fordern die Touristiker das Öffnen ihrer Branche, um ihre Häuser zu retten. Tausende Mitarbeiter befinden sich seit Monaten in Kurzarbeit.

Modellregionen in Schleswig-Holstein boomen

Die Usedomer dürften in diesen Tagen neidisch nach Schleswig-Holstein schauen. In vier Modellregionen sollen dort Tourismusbetriebe eine schrittweise Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen erproben. Dazu gehören unter anderem Nordfriesland, Eckernförde und Büsum. Für die Urlauber, die derzeit dort aufschlagen heißt dies: während ihres Aufenthalts müssen sie alle 48 Stunden getestet werden.

Ein negatives Testergebnis ist Grundlage für die Teilnahme am Modellprojekt Tourismus in Nordfriesland. Das bedeutet, dass eine Beherbergung in Anspruch genommen werden kann. Auch für den Besuch in der Gastronomie, sowohl innerhalb als auch außerhalb geschlossener Räume, ist während der Projektlaufzeit ein negativer Coronatest notwendig.

Video mit „Lied vom Tod“ kursiert in den sozialen Netzwerken

Auf der Nordseeinsel Sylt sind alle Einzelhandelsbetriebe geöffnet. Zudem dürfen alle Beherbergungsbetriebe, Restaurants und Cafés öffnen, die beim Kreis Nordfriesland ihre Teilnahme bestätigt haben. „Da ist alles offen und hier alles geschlossen. Unter den Hoteliers macht ein Video die Runde – leere Gassen auf der Insel und im Hintergrund das ’Lied vom Tod’“, sagt der Vorsitzende des Usedomer Hotel- und Gaststättenverbands, Krister Hennige. Zu gerne würde er sich auch an solchen Modellen beteiligen. Gute Konzepte hätte es auf der Insel genug gegeben.

Wann auf Usedom wieder ein Gast aufschlägt, ist ungewiss. Die Hoffnungen ruhen ein wenig auf Pfingsten – zumindest was die Öffnung der Außengastronomie angeht. Und wie sieht es mit Buchungen für den Sommer aus?

Urlauber trauen sich nicht zu buchen – Zimmer mit Ostsee-Blick frei

„Die Urlauber trauen sich gerade nicht zu buchen“, gesteht Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom. Selbst das Osterfest war gut gebucht und musste komplett ins Wasser fallen. Die Chancen auf ein gutes Zimmer in der Hochsaison sind deshalb so hoch wie lange nicht. „In allen Hotels sind noch Zimmer frei – auch in guter Lage mit Blick auf die Ostsee“, erklärt er.

Die Fragen, die sich derzeit viele Hoteliers stellen, ist: Unter welchen Bedingungen kann ein Neustart in der Branche gelingen? „Wo kann man frühstücken? Draußen auf der Terrasse? Müssen alle Urlauber alle zwei Tage getestet werden?“, so Raffelt. Konkrete Antworten auf solche Fragen gibt es noch nicht. Vielleicht liefern die Modellregionen in Schleswig-Holstein demnächst Ergebnisse.

Hoteliers warten auf Signale aus der Politik

Fest steht für den Koserower Unternehmer allerdings, dass die Menschen wieder schnell zum Telefonhörer greifen oder ins Internet gehen, wenn es Signale aus der Politik für eine Öffnung der Tourismusbranche gibt. „Ich befürchte, dass nur unter gewissen Auflagen geöffnet werden darf“, so Raffelt. Ein Großteil der Hotels auf der Insel Usedom lehnt deshalb eigene Testzentren ab. „Einzelne Hotels wollen es durchziehen.“

Clever waren nach Ansicht von Michael Raffelt die Österreicher. „Die haben eine Öffnungsperspektive für den 19. Mai bekommen. Bei uns im Land wird darüber überhaupt nicht gesprochen.“

Zimmerpreise auf Usedom können 10 bis 20 Prozent teurer sein

Dass die Zimmerpreise in diesem Jahr noch höher als im vergangenen Jahr sind, davon geht Krister Hennige aus. „Viele Hotels mussten durch die Corona-Krise Kredite aufnehmen, die jetzt zurückgezahlt werden müssen. Es sind aber nicht gleichzeitig mehr Betten entstanden oder wir können auch nicht ein Schnitzel doppelt an einen Gast verkaufen. Deshalb gibt es für viele Unternehmer nur die Möglichkeit, dass sie die gestiegenen Kosten an ihre Gäste weitergeben können. Denkbar ist auch, dass die Corona-Test von den Gästen bezahlt werden müssen.“ Zudem seien die Energiepreise in den vergangenen Jahren enorm gestiegen.

Um sicheres und risikofreies Reisen zu ermöglichen, gelten für Hennige die drei „G“ für die Urlaubsgäste – genesen, geimpft oder getestet. Sollte eines dieser Kriterien erfüllt sein, ist ein Urlaub möglich. Gute Zimmer gibt es auf jeden Fall noch.

Von Hannes Ewert