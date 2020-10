Ahlbeck

Mit verschränkten Armen lehnt sich Peter an sein Taxi, die Schirmmütze tief ins Gesicht gezogen. Weit und breit ist keine Kundschaft zu sehen. „Ich fahre seit 30 Jahren Taxi, so schlimm war es noch nie“, schimpft der 63-Jährige. Er hat sich aber auch keinen guten Standort ausgesucht: Peter steht direkt an der deutsch-polnischen Grenze zwischen Ahlbeck und Swinemünde (Świnoujście), wo am Wochenende unsichtbare Schranken zwischen den beiden Hälften der Insel Usedom heruntergegangen sind. Doch nur wenige Hundert Meter weiter, an der Promenade von Ahlbeck, pulsiert das touristische Leben.

Nur noch Pendler dürfen frei ins jeweils andere Land reisen, alle anderen müssen in Corona-Quarantäne, da Polen jetzt als Risikogebiet gilt. Der Grenzübergang ist nahezu verwaist – ganz anders als noch am Freitag, als anreisende Urlauber auf Usedom auf die letzten Deutschen trafen, die noch in letzter Minute auf polnischer Seite ein Schnäppchen machen wollte – riesige Staus auf der Insel waren die Folge.

Anzeige

Taxifahrer Peter (63) aus Swinemünde : Seit Anfang der Woche läuft nichts mehr - heute hatte ich keinen einzigen Fahrgast." Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Pendelnde Kellner

Nur wenige Tage später solche Bilder: Ein polnischer Linienbus hält am Grenzpfosten. Kein einziger Passagier sitzt darin. Nur ab und zu fahren meist junge Leute mit polnischen Kennzeichen vorbei. Ein junger Mann trägt hinter dem Steuer eine Kellner-Uniform. Er will offenbar zur Arbeit: Drei Viertel aller Beschäftigten im Gastgewerbe auf der deutschen Inselseite sind Polen.

Lesen Sie dazu:

Eine von ihnen ist Roksana Skwara. Sie arbeitet im „Wirtshaus Leo“ in Ahlbeck. Sie ist froh, dass sie auch weiterhin täglich von Swinemünde zur Arbeit pendeln kann: „Ich hatte schon ein wenig Angst, dass wir Polen nicht mehr kommen dürfen.“ Seit sieben Jahren arbeitet die gelernte Laborantin in Deutschland, so wie inzwischen auch ihr Mann, ein ehemaliger Fußball-Profi. „In Polen hätte ich keinen Job gefunden“, ist sich Skwara sicher.

Roksana Skwara kommt aus dem polnischen Swinemünde und arbeitet in Ahlbeck. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Pendler müssen eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorlegen, dass sie auch wirklich dringend gebraucht werden, und sich einmal die Woche testen lassen. Kontrolliert wurde sie bislang nicht, berichtet Skwara. Dabei sei die Situation zu Hause wegen der steigenden Corona-Zahlen schwierig: „Die Schulen sind zu, mein 14-jähriger Sohn muss zu Hause bleiben und darf wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht einmal mit dem Hund raus.“

Lesen Sie auch: Corona in MV: So hoch ist der Inzidenzwert aktuell in den Städten und Landkreisen

Bürgermeisterin mit gemischten Gefühlen

Laura Isabelle Marisken, Bürgermeisterin der drei Kaiserbäder Ahlbeck, Bansin und Heringsdorf, sieht die Entwicklung mit gemischten Gefühlen: „Mein Blick geht natürlich auch hinüber auf den polnischen Teil unserer Insel. Das Infektionsgeschehen in unserem Nachbarland Polen ist mittlerweile massiv. Ich nehme die Situation sehr ernst.“ Die Sicherheit der Einwohner wie auch der Gäste stehe an erster Stelle.

„Unsere Hoteliers haben aufwendige Sicherheits- und Hygienekonzepte erarbeitet. Nur mit dieser gemeinsamen Vorsicht und dem Engagement jedes Einzelnen war es wohl möglich, nach dem Lockdown viele Touristen bei gleichzeitig überaus niedrigen Fallzahlen zu beherbergen.“ Umso enttäuschter sei sie, dass jetzt bei steigenden Infektionszahlen die Testpflicht bei Anreisen aus einem Risikogebiet weggefallen sei.

Lesen Sie auch: Corona-Testzentrum auf Usedom: So viele Menschen wurden schon positiv getestet

Teilweise schon wieder zu voll

Klaus Schumacher, Betriebsleiter im „Leo“, ist froh, dass seine neun polnischen Beschäftigten weiter kommen dürfen. „Wir hätten sonst zumachen können.“ So aber ist das Gasthaus für einen Dienstag Ende Oktober recht gut gefüllt. „Wir wollen uns nicht beklagen“, so Schumacher. Bei manchem Kollegen auf Usedom sei es ihm schon wieder viel zu voll: „Wenn bei einem etwas passiert, müssen wir am Ende alle darunter leiden. Sollte ein zweiter Lockdown kommen, dann folgt die große Pleitewelle“, fürchtet er.

Lesen Sie auch:

Unter den Gästen ist Familie Mühle aus dem sächsischen Pirna. In Sachsen sind noch Herbstferien, so konnte Vater Jörg mit den Töchtern Lisa (17) und Leonie (10) Mutter Simone von der Kur abholen. Auch die Familie fürchtet schärfere Corona-Maßnahmen: „Wir hoffen, dass wir unseren Urlaub noch zu Ende bringen können“, sagt Mutter Simone. Und Vater Jörg ergänzt: „Man macht sich schon ständig Gedanken: Ich schaue ständig auf mein Smartphone und verfolge die neuesten Zahlen.“

Familie Mühle aus Pirna (v.l.: Mutter Simone, Elisabeth (17), Vater Jörg, Leonie (10) Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Sparen für den zweiten Lockdown

Die Ahlbecker Strandpromenade ist gut besucht, aber lange nicht überfüllt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind unterwegs und kontrollieren auch ein Paar aus Berlin – aber nicht etwa auf das Tragen von Corona-Masken, sondern ob sie ihre Kurkarte dabei haben. „Eigentlich wären wir jetzt gerade auf den Kanaren“, sagt Ina Bauer. Weil das aber wegen Corona derzeit nicht geht, haben sie und ihr Partner Thomas Pätzel kurzfristig auf Usedom umgebucht. „Wir sind ja froh, dass wir überhaupt weg durften. Vielleicht ist Berlin ja bald ein Corona-Hotspot, dann will uns keiner mehr“, sagt Bauer sarkastisch.

Ihr erster Weg führte das Paar zu Uwe Krügers Fischbude an der Promenade. Dort sind draußen alle Sitzplätze belegt. Krüger freut sich zwar über den Andrang – doch die klingelnden Kassen können seine Sorgen nicht vertrieben: „Keiner weiß, wie es weitergeht. Wir sparen schon jetzt, falls ein zweiter Lockdown kommt.“ Die ganze Saison über habe er nichts investiert. Zudem seien die Mitarbeiter am Ende ihrer Kräfte, weil auch sie nicht in Urlaub fahren konnten.

Ina Bauer und Thomas Pätzel aus Berlin Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Risiko zu Hause größer

Von diesen Problemen bekommt Familie Edelmann aus Weimar nichts mit. Eltern Marko und Valeska gehen mit ihren Kindern Elisabeth (14) und Friedrich (7) entspannt am Strand spazieren – Vater Marko sogar barfuß bei knapp 10 Grad Außentemperatur.

Familie Edelmann aus Weimar (v.l.: friedrich (7), Mutter Valeska, Elisabeth (14), Vater Marko) Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

„Wir hatten schon Bedenken, ob es mit dem Urlaub überhaupt klappt, denn die Anzeichen waren ja da, dass sich die Lage wieder verschärft“, sagt er. Dennoch sei der Aufenthalt unbeschwert – vielleicht sogar unbeschwerter als in der Heimat: „An der Ostsee hat man viel Freiraum, hier haben wir keine Angst vor Ansteckung. Zu Hause wäre das Risiko wohl größer gewesen.“

Usedom in Zahlen Mit 445 Quadratkilometern ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. 373 Quadratkilometer davon liegen auf deutschem Gebiet, 72 Quadratkilometer im angrenzenden Polen. Damit ist Usedom eine sogenannte bi-nationale Insel. 76 500 Menschen leben auf der gesamten Insel, wobei auf der – deutlich größeren – deutschen Seite lediglich 31 500, auf der polnischen Seite hingegen 45 000 Einwohner zu verzeichnen sind. 66,4 Kilometer ist die Insel lang sowie 23,8 Kilometer breit. Über ganze 42 Kilometer davon erstreckt sich ein durchgehender bis zu 70 Meter breiter Sandstrand. Rund 180 Kilometer Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen durchziehen Usedom. Hinzu kommen die kommunalen Straßen. Da es nur eine Nord- sowie eine Südzufahrt zur Insel gibt, kommt es dort häufig zu Stau. 625 922 Übernachtungsgäste hatte die Insel laut Reiseverkehrsstatistik der Usedom Tourismus GmbH in diesem Jahr von Januar bis einschließlich August. Im gleichen Zeitraum waren es im Vorjahr 869 084. Im gesamten Jahr 2019 besuchten 1 223 511 Urlauber die Insel. Mehr als 4,5 Millionen Übernachtungen wurden 2019 allein in den gewerblichen Unterkünften (ab zehn Betten) gezählt. Die gewerbliche Bettenkapazität liegt aktuell bei 55 232. Circa 3500 polnische Pendler arbeiten im gesamten Landkreis Vorpommern-Greifswald. Für Usedom werden sie im Speziellen nicht erfasst, man geht auf der Insel aber von rund 2000 aus. 355 Corona-Fälle wurden im Landkreis-Vorpommern, in dem Usedom liegt, seit Beginn der Pandemie registriert (Stand 26.10.). Derzeit gibt es dort 128 aktive Fälle, 227 gelten als genesen und acht Menschen sind verstorben. Die am meisten aktuellen Zahlen speziell zur Insel sind vom 23. Oktober: Zu diesem Zeitpunkt gab es insgesamt 42 bestätigte Corona-Fälle, 33 Genesene sowie 2 Tote. 65 Einwohner der Insel befinden sich aktuell in Quarantäne.

Von Axel Büssem