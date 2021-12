Ahlbeck

Erfolgreiche Impfaktion ohne Termin in der Ostseetherme Ahlbeck: Am Sonnabend hatten Bürger die Möglichkeit, sich in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr immunisieren zu lassen. Verimpft wurde vorwiegend Moderna, vorgenommen wurden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Die Sonderimpfaktion des Landkreises in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Seebad Heringsdorf lief wie am Schnürchen. Bereits gegen 8.30 Uhr standen die ersten Impfwilligen an. Zwischenzeitlich bildete sich eine Warteschlange vor der Therme, die aber trotz ungemütlicher Temperaturen tapfer aushielt.

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken maß zunächst bei den die Therme betretenden Impfwilligen die Temperatur, Kurdirektor Thomas Heilmann und zahlreiche Mitarbeiter des Eigenbetriebes verantworteten die gute Organisation der Aktion mit. Insgesamt ließen sich 263 Bürgerinnen und Bürger gegen das Coronavirus impfen. Viele kamen bereits zur Boosterimpfung. An die 30 Männer und Frauen hatten sich für die Erstimpfung entschieden.

Anästhesieschwester Kathi Schulz aus der Unimedizin Greifswald gehörte am Sonnabend in der Ostseetherme zu einem der Impfteams des Landkreises und verpasste einem der vietnamesischen Azubis den begehrten Piks. Quelle: Krischan Ritter

Kurz nach 10 Uhr herrschte am Sonnabendvormittag beim Impfen ohne Termin in der Ostseetherme Ahlbeck der größte Andrang. Quelle: Cornelia Meerkatz

Ihren ersten Piks erhielten auch neun vietnamesische Auszubildende, die im Hotel Steigenberger und in Häusern der Seetel-Gruppe sowie bei Fisch-Domke lernen. Zwar haben sie bereits in Vietnam eine erste Immunisierung erhalten, doch der Impfstoff wird hier nicht anerkannt. Die jungen Frauen und Männer fühlen sich hier gut angenommen und freuen sich auf ihre Ausbildung. In dieser Woche besuchen sie das erste Mal die Berufsschule – und da wollen sie gesund sein. Der Piks habe nicht sonderlich weh getan – dagegen empfinden sie das derzeitige Wetter als wenig einladend.

Von Cornelia Meerkatz