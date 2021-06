Ostseetherme auf Usedom darf wieder öffnen: Das gilt es zu beachten

Ahlbeck

Seit gestern kann in der Ahlbecker Ostseetherme wieder nach Herzenslust gebadet und sauniert werden. Um 10 Uhr öffnete die gemeindeeigene Einrichtung zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr Bäder und Saunen für die Öffentlichkeit. Das Fitnessstudio konnte schon ab 1. Juni Sportbegeisterte wieder begrüßen, während der Physiotherapiebereich auch während des Lockdowns Patienten auf Rezept behandelte.

Für Daniela Stridde und ihre 38 Mitarbeiter-/innen geht es nun endlich los. „Es herrscht riesige Freude in der Belegschaft“, macht die Thermenchefin die Erleichterung bei ihren Kollegen und Kolleginnen deutlich. Mussten doch 21 Angestellte in Kurzarbeit null gehen und acht weitere ihre Arbeitszeit auf 50 Prozent reduzieren. Lediglich die neun Physiotherapeuten/-innen konnten normal arbeiten.

Strand statt Therme: Wetter spielt nicht mit

Alle Mitarbeiter/-innen freuen sich. Nur das Wetter spielt nicht mit. Denn bei Sonne pur zieht es die Urlauber verständlicherweise an den Strand. Was für Feriengäste eine Freude ist, lässt die Thermenchefin die Stirn runzeln. Immerhin waren zwanzig Minuten nach der Neueröffnung elf Badegäste in der Ostseetherme, darunter Florian mit Töchterchen Emma aus Nürnberg. Sie hatten die große Badewelthalle komplett für sich. Emma rutschte nach Herzenslust, während der Papa im warmen Planschbecken auf die Kleine wartete.

Daniela Stridde weist darauf hin, dass es wegen der Corona-Pandemie einige Einschränkungen gibt. In der Badewelt bleibt das Dampfbad vorerst geschlossen, ebenso das Tauchbecken und der Eisbrunnen in der Saunawelt. Immerhin sind alle Becken in der Badewelt geöffnet und dort auch die Gastronomie – jedoch ausschließlich für den Badbereich.

Zutritt nur mit Negativtest

Zutritt zur Ostseetherme haben Gäste nur mit Negativtest, zweifacher Impfung sowie mit Maske. Zudem müssen sich Besucher mit der Luca-App oder auf einem Zettel registrieren. Die Maske muss allerdings nur im Foyer getragen werden.

Die Badewelt, die Saunawelt und das Sport- & Gesundheitsstudio sind hingegen maskenfrei. Sollte bei Schlechtwetter großer Andrang herrschen, gilt nach heutigem Stand eine Besucherbegrenzung auf 230 Gäste, während es sonst 350 Gäste sein dürfen. „Wir warten alle auf den Tag, an dem die Abstandspflicht entfällt“, schaut Daniela Stridde nach vorn.

Die Ostseetherme ist bis Oktober täglich ab 10 Uhr geöffnet, die Badewelt montags bis samstags bis 19 Uhr und sonntags bis 20 Uhr, die Saunawelt montags bis samstags bis 21 Uhr und sonntags bis 20 Uhr. Von Montag bis Samstag bietet die Therme ab 19 Uhr Aquafitnesskurse an. Diese können nach vorheriger Anmeldung besucht werden. Es gibt eine Teilnehmerbegrenzung von 20 Personen.

Therme vor der Neuausrichtung

Die Therme feiert in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. Die Party ist wegen der Corona-Schließung ausgefallen. Rund 3,5 Millionen Menschen besuchten das Bad seit der Eröffnung.

Weil die Einrichtung in die Jahre gekommen ist und der Gemeinde sowie dem Eigenbetrieb Jahr für Jahr Verluste im sechsstelligen Bereich beschert, sind neue Ideen gefragt, insofern die Therme den neuen Entwicklungen im Bäderbau angepasst werden muss. 2017 stellte ein Hamburger Büro ein Konzept vor, das eine Trennung von Wellness und Familienbad vorsieht. Inzwischen wurde die Schweizer Firma Kannewischer beauftragt, die Neuausrichtung der Therme voranzutreiben. Das Unternehmen plant und realisiert seit 49 Jahren Bäder- und Wellnessanlagen als emotionale Erlebnisräume für Menschen.

Von Dietmar Pühler