Lüttenort

Auch das Gedenkatelier Otto Niemeyer-Holstein in Lüttenort auf der Insel Usedom hat wieder geöffnet. Präsentiert wird die aktuelle Ausstellung „Otto Niemeyer-Holstein – Spätwerk“. Sie ist seinem 125. Geburtstag gewidmet, der am 11. Mai war. Zu sehen sind Werke seiner späten Schaffensphase von Ende der 1960er Jahre bis 1984.

Insgesamt sind 30 Originale von ONH zu sehen. In dieser späten Phase hat der Künstler vorwiegend Menschen gemalt, vielfach Porträts und Akte. Dabei sind Leihgaben des Landes Berlin, des Angermuseums Erfurt, der Moritzburg Halle, des Museums der Bildenden Künste Leipzig, des Kulturhistorischen Museums Rostock und des Stralsund Museums sowie Bilder aus Privatbesitz.

Einlass mit Test, Impfung oder Genesen-Nachweis

Besucher sind täglich von 10 bis 17 Uhr unter folgenden Bedingungen herzlich willkommen: Wenn man negativ getestet ist (Testergebnis nicht älter als 24 Stunden), vollständig geimpft wurde (letzte Impfung mindestens 14 Tage vergangen) oder genesen ist (mindestens 28 Tage bzw. maximal sechs Monate zurückliegend). Schriftliche Nachweise müssen an der Kasse vorgezeigt werden, entweder der Impfausweis oder die entsprechenden offiziellen Bescheinigungen des negativen Schnelltests bzw. der überstandenen Erkrankung/Infektion. Kinder unter 6 Jahre und Schulkinder aus MV (bis zum 18. Juni) sind davon ausgenommen.

Drei Testzentren in der Nähe

Für Gäste, die sich vor dem Museumsbesuch testen lassen möchten, stehen folgende Schnelltestzentren in Koserow zur Verfügung: Kurverwaltung Koserow, Hauptstraße 31; kostenlose Schnelltests durch TUS-Testzentrum Usedom Süd GmbH mit Anmeldung unter www.schnelltest-usedom.de: Mo, Mi, Fr, So: 8-12 Uhr, Di, Do, Sa: 14-18 Uhr; Hansekogge Koserow, Hauptstraße 58, Wintergarten; kostenlose Schnelltests ohne Anmeldung: Mi: 13-17 Uhr, Fr: 13-17 Uhr, So: 11-14 Uhr, Karls Erlebnishof Koserow, kostenlose Schnelltests ohne Anmeldung: Mo-So: 8-19 Uhr.

Es gelten zudem weiterhin die aktuellen Hygieneregeln und die Angabe der Kontaktdaten, entweder über die Luca-App oder in Papierform.

Führungen auch für Kinder

Angeboten werden im ONH-Gedenkatelier: Waggon und TABU, täglich 11, 12, 14, 15 Uhr – geführter Rundgang über das Anwesen des Malers Otto Niemeyer-Holstein, Dauer 1 Stunde, für höchstens 10 Personen, pro Person 6,-€ (ermäßigt 3,-€);

Welche Farbe hat das Meer? – Kinderzeit – Kunsterlebnis kinderleicht. Familienführung mittwochs 16 Uhr. (Eine Familie ist eine Gruppe von ein bis zwei Erwachsenen und ein bis zehn Kindern.) Dauer 30 Minuten, für höchstens 10 Personen, entgeltfrei

Gartenführung, donnerstags, 16 Uhr – Die Werke des Künstlers am Ort der Entstehung erleben. Geführter Rundgang durch den Garten des Malers, Dauer 1 Stunde, für höchstens 10 Personen, pro Person 6,-€ (ermäßigt 3,-€).

Von Cornelia Meerkatz