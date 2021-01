Ouzo gegen Corona: Grieche öffnet Restaurant in Wolgast

Wolgast

Auf dem Gewerbeamt habe man ihn ganz ungläubig angesehen. „Da wurde ich gleich zwei Mal gefragt, ob ich jetzt in dieser Zeit in Wolgast wirklich ein Restaurant eröffnen möchte“, schildert Ioannis Onasis. Doch der 40-jährige Gastronom will genau diesen Schritt wagen und wirft dabei einiges an Erfahrung in die Waagschale.

Ioannis Onasis ist in der Gastronomie Vorpommerns kein Unbekannter. Mit Erfolg betreibt der von der Insel Kreta stammende Familienvater griechische Restaurants in Gützkow, Ueckermünde, Neubrandenburg, Binz und Wolfsburg-Fallersleben. Und nun auch in Wolgast: Ab dem 20. Januar sollen in Onasis Restaurant „Zur Schlossinsel“ typische griechische Spezialitäten kreiert werden.

Zunächst Start mit Außerhausverkauf

„Zunächst werden wir alles im Außerhausverkauf anbieten. Aber ich bin mir sicher, dass schon in kurzer Zeit in Deutschland alle Läden wieder öffnen werden“, erklärt Onasis und betont lächelnd: „Ich habe keine Angst vor Corona und andere Leute sollten auch keine Angst davor haben. Außerdem gibt es zum Essen von uns Anticoronavirus dazu: Ouzo in kleinen Flaschen.“

Dennoch zwingt die Pandemie auch den furchtlos dreinschauenden Griechen, der, wie er sagt, über eine Cousin-Linie mit dem berühmten griechisch-argentinischen Reeder Aristoteles Onassis verwandt sei, zum Umdisponieren. „In allen meinen Restaurants arbeiten wir aktuell mit Außerhausverkauf, was sehr gut läuft“, berichtet er. Trotzdem seien etwa drei Viertel der insgesamt bis zu 70 Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Es ist“, so räumt Ioannis Onasis ein, „schon eine schwere Zeit für uns.“

Die meisten der Restaurantmitarbeiter sind Familienmitglieder: (von links) Ioannis und Syria Onasis sowie Marina, Rula, Tcheos, Nina, Jorgos, Petros und Nicolaus. Quelle: Tom Schröter

Bis zum Eröffnungstag wartet noch eine Menge Arbeit im Restaurant, dessen früherer Betreiber sich „aus gesundheitlichen Gründen“ zurückgezogen habe, wie Hans-Heinrich Williges mitteilt. Seit der 60-jährige, in der Nähe von Gifhorn wohnende Williges die Immobilie 2014 gekauft hat, hat er hier bereits drei Betreiber kommen und gehen sehen. „Aber mit Herrn Onasis, den ich schon seit Längerem gut kenne, habe ich wieder einen Mann mit viel Restauranterfahrung als Betreiber gewinnen können“, freut sich Hans-Heinrich Williges, dem unter anderem auch das ehemalige Schalenser Gutshaus gehört.

Gerichte mit Metaxa-Soße sind der Renner

Ioannis Onasis will in Wolgast 133 Gerichte anbieten, die von den Bestellern vor Ort abgeholt werden. „Besonders gefragt sind erfahrungsgemäß alle Gerichte mit Metaxa-Soße“, sagt Ehefrau Syria. Aber auch gegrillte Peperoni, Saganaki und Souvlaki würden immer gern bestellt, wobei das in der Küche verwendete Olivenöl aus der Heimat stamme. Und bekannt sei, dass stets auch das Auge mitisst: Daher müsse, damit das zubereitete Fleisch das typische Muster bekommt, spezielle Grilltechnik in der Küche Einzug halten. „Auch ein besonderer Gyros-Grill wird eingebaut“, ergänzt der Inhaber, der hofft, dass das Equipment bis zum kommenden Mittwoch komplett ist und der Gastronomiebetrieb planmäßig starten kann.

Bei den meisten Mitarbeitern der Restaurantkette handelt es sich übrigens um Familienmitglieder. „Wie sie also sehen“, so erklärt Syria Onasis, „sind wir eine sehr große Familie.“ Ihr Ehemann hat unterdessen noch weitere Pläne für Wolgast: „Ich möchte ein Schiff kaufen und hier Fahrten anbieten, bei denen man ebenfalls lecker griechisch essen kann.“

Von Tom Schröter