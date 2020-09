Paar von der Insel Usedom feiert das seltene Fest der Eisernen Hochzeit

Zirchow

Auf den Tag genau vor 65 Jahren schlossen Frida (89) und Werner Gansau (87) den Bund fürs Leben. Sie wurden seinerzeit von Pastor Voigt in der Benzer Kirche getraut. Nun werden sie anlässlich ihrer Eisernen Hochzeit wieder in der Kirche sein und vom jetzigen Pastor Henning Kiene empfangen werden.

„Wir beide haben in den letzten Tagen noch einmal die damaligen Stunden Revue passieren lassen. Es waren vier Hochzeiten an diesem Tag im Jahre 1955. Wir waren das letzte Paar, das in der Kirche getraut wurde. Anschließend haben wir gefeiert – frühmorgens gegen 4 Uhr sind wir mit Musik durch das Dorf gezogen, dass war schon verrückt“, erinnert sich Frida.

Langsamen Walzer konnte er auch tanzen

Werner Gansau hatte nach der Schulzeit in der Landwirtschaft in Wilhelmshof bei seinen Großeltern gearbeitet, wo er 1945 von Wolgast aus hingezogen war. Der Landwirtschaft ist er stets treu geblieben. Lediglich für drei Jahre gab es eine Unterbrechung, als er seinen Dienst bei der Kasernierten Volkspolizei auf Rügen absolvierte. Die hübsche Frida war ihm schon bei seinen Besuchen in Benz aufgefallen.

So richtig gefunkt hatte es aber beim Schwof in der Benzer Dorfkneipe, als er sie zum Tanz aufforderte. „Das war schon ein ganz netter Kerl und den langsamen Walzer tanzen konnte er auch. Na ja, einen Versuch war es wert, dachte ich damals“, erklärt schmunzelnd die Jubilarin. Sie ist in Stoben geboren und in Benz aufgewachsen. Sie arbeitete dann im Haushalt. Später hatte sie als Köchin in der Bansiner Kinderkrippe und im Zirchower Kindergarten als Reinigungskraft gearbeitet. Der Umgang mit und die Nähe zu Kindern hat sie immer wieder glücklich gemacht.

Das Hochzeitspaar Frida und Werner Gansau vor 65 Jahren auf dem Weg zur Kirche in Benz. Quelle: privat

Frida kocht noch jeden Tag

1953 verlobten sich Frida und Werner, zwei Jahre später dann die Hochzeit. Seit 1960 wohnen die Gansaus in Zirchow, erst neben der Schule, wo auf dem Grundstück noch ein paar Schweine, Hühner und Kaninchen gehalten wurden. Werner Gansau war später bei der BHG und der LPG zumeist Traktorist, dann wechselte er als Heizer in die Zirchower Schule. Gearbeitet hat der Jubilar immer viel, oft auch zehn bis zwölf Stunden, wenn es erforderlich war. Allerdings – auch das gibt er zu – nach getaner schwerer Arbeit und einer Extraprämie wurde auch schon mal im Inselkrug „einer zur Brust genommen“.

Frida Gansau hat neben dem Haushalt auch die Hauptlast bei der Erziehung der Kinder, zwei Jungen und Mädchen, getragen. Natürlich gab es auch mal Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eheleuten, die hat die noch recht vitale Frida zumeist wieder gekittet. „Sie hat noch ein großes Erinnerungsvermögen, kocht noch jeden Tag, wobei Geflügel oder Fisch besonders gern auf der Speisekarte stehen. Dazu meistert sie den Haushalt und bei Familienfeiern halten beide noch recht lange durch“, berichtet Sohn Bernd.

Werner steuert noch sicher seinen Mercedes

Wenn es zum Einkauf geht, steuert der eine erstaunliche Anzahl von Kilometern in seinem Leben gefahrene Werner Gansau seinen Mercedes noch sicher in die Seebäder und wieder nach Hause. Richtig gemütlich machen es sich die Eheleute danach auf ihren kleinen Balkon, mit dem schönen Blick auf den Garten, den sie mittlerweile abgegeben haben. Die OSTSEE-ZEITUNG als morgendliche Lektüre, abends das Nordmagazin im Fernsehen, dazu noch die Serie „Vermisst“ oder Natursendungen, dann sind beide glücklich und zufrieden.

Als beide nach ihrer Berufstätigkeit noch bei der Reinigung von Ferienwohnungen halfen, konnten sie sich vom Zusatzverdienst noch schöne Reisen gönnen. Es ging in die Schweiz, nach Bayern, Südtirol, in den Schwarzwald und ins Vogtland.

Große Fete im „Idyll am Wolgastsee“

Zu allen Kindern und deren Familien gibt es enge Verbindung. Heute ist Enkelin Sandra den Großeltern in jeglicher Beziehung behilflich. Besonders stolz sind Werner und Frida Gansau darauf, dass auch zu den sechs Enkeln und deren Familien ein enger Kontakt besteht. Natürlich sind die neun Urenkel die besondere Freude der beiden Jubilare.

An ihrem Jubeltag am Mittwoch wird es eine große Jubiläumsfeier im Korswandter „Idyll am Wolgastsee“ geben, mit vielen Erinnerungen und Überraschungen. Dabei wird wohl oft die Frage gestellt werden: Weißt Du noch ...? Die noch recht rüstigen Rentner wünschen sich noch viele schöne gemeinsame Jahre bei guter Gesundheit und den Kontakt zu ihren Lieben. Dem schließt sich die OZ gerne an.

