Papendorf: Duft- und Tastgarten im Lassaner Winkel wurde neu gestaltet

Papendorf/Lassan

„Eine Oase“, „eine Insel“, „ein Rückzugsort“ – Christiane Wilkening hat gleich mehrere Synonyme für den Papendorfer Duft- und Tastgarten parat. Auf alle Fälle zieht die naturnahe Anlage im Dorf im Lassaner Winkel viele neugierige Besucher und auch immer mehr Leute an, die mitmachen wollen.

„Im Verlauf der vergangenen zwei Jahre haben sich mehrere Leute beim Mirabell-Verein gemeldet und gefragt, wie sie sich in die ehrenamtliche Arbeit einbringen können“, berichtet die Pulowerin. „Manche betreuen jetzt den Kiosk, andere kümmern sich um bestimmte Beete, einige kommen speziell, um die Hecken und Bäume zu beschneiden, und manche backen Kuchen. Eine Frau aus Greifswald und ihre Tochter sind zum Beispiel regelmäßig hier, um den Barfußweg zu jäten beziehungsweise neu aufzufüllen.“

Anzeige

Viele neue ehrenamtliche Mitstreiter

Zum „harten Kern“ der langjährigen Gärtner, zu dem unter anderen Claudia Berndt, Ute Jander, Silke und Roland Schilk, Gerhard Mersch, Angelika Mengelkamp und die Klein Jasedower Lebensgemeinschaft gehören, gesellten sich so knapp zehn neue Mitstreiter. „Daher ist unser Mitarbeiternetz vielfältiger geworden“, freut sich Christiane Wilkening. „Wer Lust hat, ebenfalls mitzumachen, kann sich uns gerne anschließen.“

Weitere OZ+ Artikel

Auch der Klostergarten wurde umgestaltet und systematisiert. Neue Hochbeete ergänzen die Anlage; im Bild Christiane Wilkening (links) und Silke Schilk vom Verein Mirabell. Quelle: Tom Schröter

Die Papendorfer Gartenfreunde haben den lauen Winter und das gleichsam milde Frühjahr genutzt, um das fruchtbare, leicht ansteigende Areal gegenüber einem kleinen Weiher tüchtig zu beackern. Auch ist viel Neues entstanden: Das Gemüsebeet wurde umstrukturiert und teilweise terrassiert, während der Klostergarten gemäß dem Schema früherer klösterlicher Kräutergärten hergerichtet und mehrere Hochbeete angelegt wurden, was die Orientierung auch für Unkundige enorm erleichtert. Heilziest, Schnittlauch, Beifuß, Bergbohnenkraut, Andorn, Diptam und etliches mehr – alles hat nun seinen Platz.

„Derzeit sind wir dabei, die Wegführung durch den Duft- und Tastgarten etwas zu verändern“, erzählt die Pulowerin. Dabei komme man den Mädchen und Jungen des benachbarten Papendorfer Naturkindergartens entgegen, die täglich durch den Garten zu ihrer Kita laufen.

Anlage ist auch über Pfingsten geöffnet

Der Frühling und die Regenschauer der vergangenen Wochen lassen die vielfältige Flora im Garten prächtig gedeihen. Derzeit hat die Gartenidylle immer am Wochenende und auch über Pfingsten für Besucher geöffnet. Kaffee und Kuchen kann man auf der Café-Terrasse am Kiosk genießen und nach Herzenslust ins Gelände ausschwärmen und auf Entdeckungstour gehen.

„In meinem ‚Giftbeet‘ zum Beispiel ist es besonders schön“, verspricht Silke Schilk. Hier wachsen Maiglöckchen, Schierling, üppig blühende Pfingstrosen, Bittersüßer Nachtschatten, Rainfarn, Eisenhut, Herbstzeitlose und vieles mehr, dominiert von einem Goldregen-Strauch, der mit seiner strahlend gelben Blütenfülle unweigerlich die Blicke auf sich zieht.

Besonders gut entwickeln sich auf der Papendorfer Scholle auch Frauenmantel, Malven, Stockrose und Minzen. Eine kegelförmig modellierte Kräuterspirale hält alles bereit, was die gute, gesunde Küche braucht. „Oben in der Spirale wachsen die Pflanzen, die relativ wenig Wasser brauchen, wie Thymian, Salbei, Rosmarin und Lavendel“, erklärt Christiane Wilkening, „während unten am Rand unter anderem Minze, Spitzwegerich und Wasserdost platziert sind, die es gern feuchter haben.“

Besucher können gern Ableger von zahlreichen Pflanzenarten erhalten. Für die Benutzung der Spendenbox sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter dankbar. Quelle: Tom Schröter

Auch Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte können den Pflanzenreichtum genießen. Gepflasterte Wege führen vorbei an einem ausgedehnten Hochbeet, auf dem Pflanzen versammelt sind, deren Blüten essbar sind; darunter Veilchen, Gänseblümchen, Borretsch, Ringelblumen, Goldmelisse, Engelwurz, Ysop, Alant, Eibisch und Eberraute, um nur einige zu nennen. Überall laden Bänke zum Verweilen ein und einzig Vogelgezwitscher bildet die Hörkulisse.

„Eine Oase“ eben, wie die Gastgeberin dies eingangs versprach. Der Anfang der 1990er-Jahre angelegte Duft- und Tastgarten ist zweifellos ein interessantes und lehrreiches Ausflugsziel an frischer Luft mit Erholungsgarantie und sei daher insbesondere auch in Corona-Zeiten empfohlen. Vereine können mit den Initiatoren einen Besuchstermin vereinbaren und im Juli will der Mirabell-Verein hier auch wieder einen Kräuterkurs anbieten. Informationen finden sich auf der Internetseite des Vereins www.mirabellev.de.

Lesen Sie auch:

Von Tom Schröter