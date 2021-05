Oarchim/Greifswald

Hündin Holly von der Rettungshundestaffel des DRK-Kreisverbandes Ostvorpommern-Greifswald zeigte am Samstag während eines Einsatzes in Parchim ihr außergewöhnliches Können. Gegen 14 Uhr rückten die DRK-Hundeführer und ihre Vierbeiner aus, um eine vermisste 30-jährige Frau zu suchen. Die Suchaktion wurde von einem Polizeihubschrauber unterstützt.

„Vor Ort erfuhren wir, dass die gesuchte Person schon seit Freitag vermisst wurde und am Samstagvormittag bereits ein Fährtensuchhund der Polizei im Einsatz war“, berichtet die Retterin Anette Quandt. Eine durchgeführte Handyortung ergab den Hinweis, dass sich die Vermisste am westlichen Stadtrand aufhalten könnte. Das Team setzte zunächst den Personenspürhund Kito am Wohnort der Gesuchten an. Nach einer Stunde hatte Kito sich eine Pause verdient; nun führte Holly die Suche fort.

Anette Quandt mit zwei Rettungshunden. Quelle: privat

Aufgrund Kitos Vorarbeit wurde die Hündin in der Nähe des Segelflugplatzes angesetzt. Sie führte die Suche souverän weiter und konnte die Gesuchte nach 20 Minuten anzeigen. Leider wurde die vermisste Frau nur noch leblos vorgefunden. „Auch wenn wir uns einen glücklicheren Ausgang des Einsatzes gewünscht hätten, sind wir trotzdem sehr stolz auf unsere Holly“, resümierte Anette Quandt.

Lesen Sie auch Insel Usedom: Wolf streift durch Ahlbecker Wohngebiet

Die Rettungshundestaffeln in MV bilden seit geraumer Zeit eine Einsatzkooperation. Am Einsatz in Parchim nahmen daher die DRK-Staffeln Schwerin und Ostvorpommern-Greifswald mit insgesamt zehn Einsatzkräften und vier Hunden teil, darunter, neben Holly und Kito, auch der Flächensuchhund Mascha.

Von Tom Schröter