Zinnowitz

Am Freitag wurde der Polizei der Aufbruch eines Parkscheinautomats in der Dünenstraße in Zinnowitz gemeldet. Aus dem Automaten wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Der bei dem Aufbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 16 000 Euro. Ein genauer Tatzeitraum kann derzeit nicht benannt werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378/279224 oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

