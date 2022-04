Parken im Swinemünder Strandbezirk wird teurer

Swinemünde

Parken in Swinemünde wird kostspieliger: Die gebührenpflichtige Parkzone in der Stadt wird um etwa ein Viertel erweitert, die Gebühren für die vor allem von Touristen genutzten Parkplätze im Strandbezirk werden erhöht. Dafür erhalten Einwohner zusätzlich 30 Minuten kostenfreies Parken. Das sieht eine neue Parkordnung vor, die Swinemündes Stadträte Ende März beschlossen haben. Sie tritt ab Mai in Kraft. Einige Stadträte hatten viele Einwände gegen die neue Parkordnung.

Fremde blockieren Anwohnerparkplätze

Die Erweiterung der gebührenpflichtigen Parkzone sei notwendig und resultiere aus Forderungen der Einwohner, argumentierte Stadtpräsident Janusz Żmurkiewicz, in der Sitzung des Stadtrates. „Die Parkzone hat ihren Zweck erfüllt. Die Rotation der Autos in der Innenstadt hat zugenommen“, so Żmurkiewicz. „Leider können viele Bewohner, die außerhalb der gebührenpflichtigen Parkzone wohnen, ihre Fahrzeuge aber nicht vor ihren Häusern parken, da einige Autofahrer, die für das Parken nicht bezahlen wollen, ihre Autos vor den Türen dieser Einwohner stehen lassen. Deshalb erweitern wir die kostenpflichtige Parkzone auf neue Straßen.“

Parkgebühren spülen 1,4 Millionen Złoty in die Stadtkasse

Die kostenpflichtige Parkzone ist in zwei Zonen unterteilt: „A“ (Strandviertel) mit 888 Parkplätzen und „B“ (Stadtzentrum) mit 705 Parkplätzen. Die Stadtverwaltung kündigte bereits an, dass die kostenpflichtige Zone erweitert wird, sobald zwei neue Parkplätze gebaut werden - am Rybaki-Platz und an der Daszyńskiego Straße, wo insgesamt 165 Parkplätze entstehen. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einnahmen aus der gebührenpflichtigen Parkzone für die Stadt auf rund 1,4 Millionen Złoty.

Pro Stunde 0,60 Złoty mehr im Strandbezirk

Die neuen Regeln sollen den Bewohnern mehr Privilegien geben. Bisher konnten Inhaber der Inselkarte und der Senior Inselkarte 30 Minuten gratis parken. Künftig ist es eine Stunde. Um das Unternehmen, das die Parkzone verwaltet, für niedrigere Einnahmen zu entschädigen, werden die Parkgebühr im Strandbezirk erhöht. Der Ticketpreis steigt dort um 0,60 Złoty auf 4,5 Złoty pro Parkstunde.

Stadträte der „Lewica“-Opposition forderten für die Bewohner, dass sie sogar zwei Stunden lang im Zentrum und eine Stunde im Strandviertel kostenlos parken können. Zum Vergleich: In Misdroy sind es drei Stunden. „Leere Parkplätze freuen uns überhaupt nicht, wir finden es viel wichtiger, dass jeder, der ins Zentrum kommt, nicht zur Post, zum Frisör, Uhrmacher oder in ein Geschäft rennen muss – sondern bis zu zwei Stunden Zeit bekommt, einen Kaffee zu trinken und lokale Unternehmer verdienen lässt. Es ist ein reiner Gewinn für Einwohner und unsere Unternehmer, argumentierte „Lewica“-Vorsitzende Joanna Agatowska.

Heftig umstritten: Parkplatzkauf für Busse vor Hotels

Am umstrittensten war die Regelung, die den Kauf von Parkplätzen vor Hotels für Touristenbusse erlaubt. Dazu forderten Hoteliers und der Ortsverband der Nordhandelskammer auf. Die Gebühr für einen Reisebusplatz wird 3000 Złoty pro Monat betragen. Einige Ratsmitglieder wiesen darauf hin, dass Hoteliers auf diese Weise private Parkplätze auf öffentlichen Straßen haben werden, für die sie von Touristen Gebühren erheben können.

„Die neuen Regelungen sind sehr ungenau. Es ist doch klar, dass ein Reisebus nicht die ganze Zeit vor dem Hotel stehen wird. Ich fürchte, dass Hoteliers diese Plätze an andere Personen verkaufen könnten. Es ist auch nicht bekannt, wie viele Unternehmer einen solchen Parkplatzbereich beantragen werden. Es können mehrere Hotels oder sogar hundert sein. Und was dann?“, fragte Stadtrat Wiesław Góreczny. Die Stadtverwaltung versicherte, dass nicht jedem Antrag für so einen Busplatz automatisch zustimmt werde. In der Schlussabstimmung wurden alle Regelungen unverändert angenommen.

Von Radek Jagielski