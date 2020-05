Party wegen Corona verschoben: Taxi-Dahl in Koserow auf Usedom wird 30 Jahre alt

Koserow

Die Mitarbeiter komplett in Kurzarbeit, die Aufträge weggebrochen, der Umsatz minimal. Um das 30-jährige Firmenjubiläum am 1. Mai zünftig zu begehen, wünschte man sich wahrlich bessere Vorzeichen. Aber die weltweite Corona-Epidemie macht eben auch vor einem Transportunternehmen in Usedoms Inselmitte nicht halt.

Und so stellt Geschäftsführer Enrico Dahl (30) die Grillparty für sein 18-köpfiges Team, Partner und Stammkunden für später in Aussicht: „Wir feiern, wenn das Corona-Virus Geschichte sein wird.“ Dass dabei seine Eltern Thekla (59) und Hartmut (66) als maßgebliche Firmengründer „in der ersten Reihe“ sitzen werden, versteht sich für den seit 2017 als Chef fungierenden Sohn von selbst.

Denn obwohl sein Vater inzwischen Pensionär geworden ist, hilft er in der Not immer noch aus. Und auch der eine oder andere Ratschlag der Erfahreneren wird nicht in den Wind geschlagen. „Gemeinsam sind wir stark“ gelte nicht nur im Kampf gegen die Epidemie, sondern auch im Unternehmen.

Umsatz liegt nur noch bei zehn Prozent

Dem steht für die verschiedensten Transportfahrten eine Flotte von 19 Fahrzeugen zur Verfügung. Die Typen reichen vom kleinen VW-Caddy bis zum komfortablen Crafter. Dahls und ihre Kraftfahrer – inzwischen durchweg Männer, wohl auch wegen der vielen Nacht- und Wochenendfahrten – absolvieren vor allen Dingen Schülertransporte auf elf Linien und jede Menge Kranken- sowie Dialysefahrten.

Während Ersteres in den zurückliegenden sechs Wochen auf null gesunken ist, haben auch die Touren zu Bestrahlungen, Chemotherapien usw. deutlich abgenommen. „Umsatzmäßig kommen wir, verglichen mit den üblichen Werten zu vergleichbaren Zeiträumen, vielleicht noch auf zehn bis 15 Prozent“, räumt Dahl junior die Krise der Branche wie des eigenen Betriebes ein.

Dem entspreche auch der nahezu zum Stillstand gekommene Verleih von Rollstühlen, Scootern und Rollatoren, auf die in einem normalen Tourismusjahr vor allem Gäste mit Handicaps gern zurückgreifen. Da habe sich inzwischen eine echte Kooperation mit Beherbergern, wie dem Hotel „Hanse-Kogge“ und der Pension „Elisabeth“, etabliert. Kein Wunder, dass sie alle der schrittweisen Wiederaufnahme des Geschäftes entgegenfiebern. Mit einem Schüler, der regelmäßig nach Neukloster und wieder zurück gefahren wird, ist ein vorsichtiger Anfang beim Fahrdienst gemacht.

Lob fürs rasche Handeln der Regierungen

Wie Bundes- und Landesregierung mit gezielten Maßnahmen zugunsten der Unternehmen das Land durch die Pandemie führen, nötigt Dahl uneingeschränktes Lob ab. „Da wurde mal nicht nur angekündigt und versprochen, sondern auch zügig gehandelt“, ist seine Wahrnehmung. Und damit meint er sowohl die erweiterte Kurzarbeit, von der er und seine Fahrer Gebrauch machen, als auch eine Corona-Soforthilfe von 15 000 Euro, die die Firma bekommen hat.

„Das Geld hilft, die Kredite für unsere Fahrzeuge bezahlen zu können“, versichert Dahl. Und er legt Wert darauf, dass in diesem Zusammenhang auch die Sparkasse Vorpommern genannt wird. „Denn die hat einer Ratenpause von einem halben Jahr ohne großes Zögern zugestimmt.“

Mehr Zeit für die Zwillinge Oskar und Till

Für den stolzen Vater der dreijährigen Zwillinge Oskar und Till bedeutet die schwierige Wirtschaftslage momentan jedoch auch, sich Haus und Hof intensiver widmen und sich seinen Sprösslingen häufiger als sonst üblich zuwenden zu können. „Vielleicht gelingt es ja, sie langfristig dafür zu interessieren, das Taxiunternehmen später mal weiterzuführen“, umschreibt der gelernte Restaurantfachmann seinen langfristigen Wunsch.

Mit den kleinen Modellautos würden sie jedenfalls schon sehr gern spielen. Und das nicht nur, wenn sie mit ihrer Mama im Büro und Firmensitz an der Hauptstraße 76 vorbeischauen. Wenn ihr Papa nach seinen betriebswirtschaftlichen Wünschen für die nahe Zukunft befragt wird, kommt neben der Überwindung der Pandemie vor allem das eine: „Dass mein Team weiter so engagiert und kollegial bleibt wie bislang.“ Für ihn war daher wichtig, dass er nicht einen einzigen Mitarbeiter entlassen hat. Auf jeden Fahrer sei absolut Verlass.

Von Steffen Adler