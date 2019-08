Heringsdorf

Es ist wieder so weit: Das Partyschiff MS „Koi“ steuert die Insel Usedom an und nimmt hunderte Partygäste mit an Bord. Erstmalig fährt das Schiff nicht nur einen Abend vor der Insel hin und her, sondern nimmt an drei aufeinanderfolgenden Tagen Gäste mit an Bord. Der Auftakt wird am Montag mit „Gourmet auf See“ gefeiert.

Die „Koi“ liegt in Heringsdorf auf der Insel Usedom an der Seebrücke. Quelle: Hannes Ewert

„Koi“ fährt am Montag mit Gourmetfreunden raus

Das „Pier 14“ und Da Claudio Ristorante begrüßen die Gäste mit Champagner auf der Heringsdorfer Seebrücke und starten dann zur Schifffahrt in die Abenddämmerung. Auf See erwarten die Besucher Stationen namhafter Usedomer Köche mit feinsten regionalen und internationalen Speisen. Tipp: Ein weißes Outfit passt perfekt zum exklusiven Ambiente an Bord. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Erstmals Party zwischen Swinemünde und Misdroy

Am Dienstag wird die Pommersche Bucht ab 19 Uhr zur Tanzfläche für MS „Koi“. Mehr als fünf Stunden gibt es die neuesten Beats mit Top-DJ Gregory und Qjav und dem polnischen Radiosender „Eska“. Um 18.30 Uhr beginnt das Boarding von der Seebrücke in Misdroy, 19 Uhr ist Abfahrt in Richtung Swinemünde. Dort beginnt das Boarding um 20.15 Uhr und um 20.45 Uhr ist Abfahrt in Richtung Ostsee. Rückkehr in Misdroy ist um 23 Uhr und in Swinemünde um 1 Uhr. Laut Reederei stehen noch Karten zur Verfügung.

House-Boat-Party entlang der Usedomer Küste

Am Mittwoch legt das Schiff um 20 Uhr an der Heringsdorfer Seebrücke zu einer vierstündigen Houseboat-Partyausfahrt entlang der Usedomer Küste ab, ab 19 Uhr ist „Boarding“. Die Houseboat-Party wird musikalisch von Paul Attrax (Insel Usedom), Chris Low („No Subject Beatz Berlin“), „Tilly the Cat“ (Meuterei Clapside Bansin) und Gastro (Meuterei Ahlbeck) geführt. Karten für die Ausfahrten am Dienstag und Mittwoch sind im Internet unter www.adler-schiffe.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen wie auch an der Abendkasse erhältlich.

Das Eventschiff wurde 2014 von der Adler-Dania zur „Koi“ umgebaut. Seitdem ist es auf Nord- und Ostsee unterwegs. Quelle: OZ-Archiv

Freikarten für die schnellsten Anrufer

Die OZ verlost in Zusammenarbeit mit der Reederei Adler-Schiffe 10 x 1 Freikarte für die Ausfahrt am Mittwoch in Heringsdorf. Wer am Montag zwischen 14 und 14.10 Uhr unter 0137/9880 886 anruft, kann gewinnen. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz, Mobilfunk kann abweichen.

Hannes Ewert