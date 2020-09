Pasewalk

Das macht ihr so schnell niemand nach: Als Carmen Nitsche am Abend des 19. Mai in einem Pasewalker Supermarkt gerade ihren bezahlten Einkauf einpacken will, wird sie Zeugin eines räuberischen Überfalls: Ein maskierter junger Mann bedroht unmittelbar neben ihr die Kassiererin plötzlich mit einer Pistole.

„Ich hab’ im Affekt versucht, ihm die Waffe aus der Hand zu hauen“, schildert die 42-Jährige. Doch das sei leider nicht gelungen. „Er richtete dann die Waffe auf mich und ich dachte: Die ist gar nicht echt“, sagt die Frau aus Pasewalk. Sie redete dann auf ihn ein, dass die Polizei ja eh gleich da sei. „Daraufhin zog er ein Reizgas und attackierte mich, bevor er ohne Beute das Weite suchte“, sagt Carmen Nitsche.

Die alarmierten Ordnungshüter konnten wenig später im Umfeld den flüchtenden Täter stellen. Der 25-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde bereits gesucht – er sollte wegen eines anderen Falls in Untersuchungshaft.

Carmen Nitsche, die Rötungen im Gesicht davontrug, kam in die Klinik, konnte diese aber wenig später verlassen. Die Augen hatten nichts abbekommen. Auch die Kassiererin blieb unverletzt. „Ich würde in einem solchen Fall immer wieder so reagieren“, sagt die vierfache Mutter, selbst Verkäuferin in einem Bekleidungsmarkt.

