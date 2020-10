Pastor: „Im Alltag auch mal einen Gang runterschalten“ 

Usedom

Kennen sie das Gefühl, dass einem alles über den Kopf wächst! Manchmal habe ich das. Dann ist die Fülle der Aufgaben so groß, sie scheint mich regelrecht zu erdrücken. Ein Termin jagt den anderen. Welche Dinge sind besonders wichtig und müssen sofort erledigt werden, welche Dinge können noch warten? All das gilt es zu entscheiden.

So oder zumindest so ähnlich geht es vielen Menschen, die Beruf und Familie und dann auch noch ehrenamtliches Engagement unter einen Hut kriegen müssen. Eine Zeit geht alles gut, die Aufgaben werden mit Lust erledigt, mit der eigenen Kraft wird nicht gespart. Doch irgendwann, und auch hier treffen wir viele Menschen in unserem Alltag, ist der Punkt erreicht, an dem sie nicht mehr können, ausgebrannt sind, kraftlos. Aufgaben, die früher Freude machten, werden als Belastung empfunden. Das Leben verliert an Farbigkeit.

„Ständig unter Strom“

Natürlich muss es nicht zu so einem totalen Zusammenbruch kommen. Aber es ist schon schlimm, wenn Menschen sich permanent gehetzt fühlen, kaum eine ruhige Minute haben, oder wie man heute sagt, „ständig unter Strom“ stehen. Solche Menschen wirken auf andere verbissen und freudlos. Oft höre ich dann den Satz: „Was soll ich tun? Die Arbeit macht sich nicht von allein.“ Stimmt, mag man meinen. Und dann immer weiter so?

Spazierengehen, Freunde, Nachbarn oder Familie treffen

Ich meine, wir brauchen von Zeit zu Zeit eine andere Sicht auf die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Manchmal tut es gut, ein Stück wegzugehen. Raus aus den eigenen vier Wänden, an die man sich so gewöhnt hat, dass man schon fast ein Teil von ihnen geworden ist. Sich vergewissern, dass es auch noch etwas anderes gibt. Spazierengehen, Freunde, Nachbarn oder die Familie treffen. Oder wieder einmal den Gottesdienst besuchen. In diesen Zeiten müssen wir dabei natürlich auf Schutz und Abstand achten! Dann weitet sich der Blick wieder, weg vom eigenen kleinen Selbst, mit all den Sorgen und Nöten. Die Schönheit der Welt bekommt wieder neue Farben. Ein Ortswechsel tut manchmal gut, denn optische Eindrücke können Veränderung bewirken. Doch es geht auch ohne dies: die Zeit für das Gebet nimmt mich auch heraus aus dem täglichen Trott, in den ich so leicht verfalle. Diese kleinen Auszeiten sollte ich mir gönnen. Gott sucht und findet mich, wenn ich mich auf den Weg zu ihm mache. Bei ihm kann ich neue Kraft tanken und Freiheit spüren, die Augen und Herz öffnen für jeden neuen Tag mit all seinen Aufgaben.

Bleiben Sie behütet und bewahrt an Leib und Seele.

Von Christoph Tiede