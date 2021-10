Im Winter habe ich das alte Kochbuch wieder hervorgeholt. Großmutter hat es angeschafft und an Mutter weitergegeben, die hat es uns vererbt. Wir haben Rezepte nachgekocht als der Corona-Winter kein Ende nahm. Es gab Eier mit Senfsoße, handgemachte Semmelknödel mit Blaukraut, der gute alten Eierkuchen lebte auf und Birnen, Bohnen und Speck standen auf dem Speiseplan. Wir begannen Brot zu backen, nach Großmutters Rezept. Zu den Mahlzeiten haben wir eine Tischdecke ausgebreitet, sorgsam eingedeckt, eine Blume und zwei Kerzen leuchteten. Im Lockdown war es grau und trist, wir wollten es aber besser haben. Unser Kochen und die gemeinsamen Mahlzeiten wurden zu unserem Erlebnis.

Semmelknödel und Steckrübenmus

Großmutter hatte einige Rezepte in das Kochbuch notiert. Auf den Rändern der Seiten sieht man ihr Sütterlin: „für schlechte Zeiten“. Neben dem Rezept für Semmelknödel beschreibt sie die Zubereitung von Steckrübenmus – wie man Pfannkuchenteig aus Bucheckernmehl mit Eiersatz macht, steht neben dem Sauerbraten. In den Hungerjahren kämpfte sie gegen die knurrenden Mägen, die am Mittagstisch laut rumpelten. Heute wirken ihre selbst notierten Rezepte wie Tipps an uns. Sie wollte uns auf schlechte Zeiten vorbereiten, doch ihre Rezepte für Hungertage brauchen wir in Coronazeiten nicht. Gott sei Dank.

Arbeit trägt Früchte

Wir erleben eine schwere Krise und die Läden halten trotzdem ihr volles Sortiment bereit. Jetzt zum Erntedank liegt ein persönlicher Dank nah. Gott sei Dank, für uns gibt es mehr als genug zu Essen. Anders als in früheren Notzeiten und in anderen Ländern tragen die Felder Frucht und die Ernte ist eingebracht. Die Bäckereien versorgen uns mit Brot und die Regale im Geschäft zeigen keine Lücken. Die Arbeit auf dem Feld, in der Backstube, für das Kühlregal und an der Fleischtheke trägt Früchte. Es ist ein Segen, dass Großmutters Rezepte „für schlechte Zeiten“ ungekocht bleiben.

Beim Einkaufen suchen wir auch nach alten Gewürzen. Kümmel, Koriander, Kerbel und Knoblauch landeten im Korb. Vergessene Gerüche und alte Aromen erschließen sich dem Gaumen. Wirklich genießen zu können, führt uns in den Erntedank hinein. Wir nehmen an dem Tisch Platz, den Gott uns deckt.

Großmutters Kochbuch half uns durch den letzten Winter. Gott aber sorgt für unser Erlebnis mit seiner Schöpfung. Es ist nicht nur trist und grau – in Coronazeiten ist es auch schmackhaft und das Leben steckt voller Erlebnisse.

Von Henning Kiene