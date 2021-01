Krummin

Nächste Woche Mittwoch wird bei uns der Tannenbaum abgeschmückt. Dann ist die Weihnachtszeit offiziell zu Ende. „Lichtmess“ heißt der letzte Tag; am 2. Februar wird er begangen. Von Weihnachten an gerechnet sind es bis dahin genau 40 Tage. So lange leuchten auch unsere Lichterbögen an der Vorderfront des Hauses noch, jeder, der vorbei geht, kann es sehen.

Licht verzaubert die Dunkelheit. Und es erinnert natürlich an Weihnachten, als wir die Geburt von Jesus gefeiert haben, der Licht in unsere Welt gebracht hat. Und danach? „Was wird werden?“ Das ist eine Frage, die im Moment Viele beunruhigt. Wir Menschen brauchen Sicherheit zum Leben. Wer nicht weiß, was wird, traut sich nicht zu leben.

Anzeige

Lesen Sie auch: Wort zum Sonntag auf Usedom: Die Frage von Freiheit und Gesetz

Wird Bestand haben, was ich begonnen habe?

Ich muss mich darauf verlassen können, dass alles im Wesentlichen so bleibt, wie ich es kenne und sich Veränderungen in einem Tempo zeigen, auf das ich mich einstellen kann. Alles andere macht Angst. Ein durchschnittlich gesunder Mensch ist in der Lage, für den nächsten Augenblick seiner Erfahrung zu trauen und auf Veränderungen flexibel zu reagieren.

Was aber, wenn die Unsicherheit über den nächsten Augenblick hinausgeht? Was, wenn die Frage: „Was wird werden?“ meint: „Wird mein Mann wieder gesund werden? Wird Bestand haben, was ich begonnen habe? Werde ich die Ziele erreichen, die ich mir gesteckt habe? Wird das Leben irgendwann wieder normal?“

Im Bibeltext für morgen lese ich: „Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint.“ Das klingt ja irgendwie Mut machend und geradezu zuversichtlich, aber was ist mit „Gottes Zusagen“ gemeint? Die Freunde von Jesus hatten mit ihm auf einem Berg einmal ein übersinnliches Erlebnis. Sie sahen ihn plötzlich in eine Wolke aus hellem Licht gehüllt und hörten eine Stimme, die sprach: „Das ist mein geliebtes Kind, ihm gehört meine Zuneigung.“

Lesen Sie auch: Zinnowitzer Pfarrerin über den Gedanken der Reformation

Tiefes Vertrauen auf Gottes Liebe

Herausragende Momente, in denen wir die Wirklichkeit unverhofft ganz anders und in neuem Licht erleben, gibt es heute auch. Wenn es zum Beispiel um die Liebe geht, wundert sich niemand, wenn uns jemand mit verklärtem Blick von seinem Liebsten erzählt. Für die Freunde von Jesus war das eine Zusage. Jesus, der ihnen vorgelebt hatte, wie Gott ist, der sie das Staunen gelehrt hatte über die Wunder in der Welt und in ihrem Leben, Jesus gehörte Gottes Zuneigung. Er ist von Gott geliebt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und zugleich spürten sie, dass diese Liebe bis zu ihnen hinreichte. Dass sie sich ausbreitete in ihrem eigenen Leben. Das hat in ihnen ein tiefes Vertrauen entstehen lassen. Es befähigte sie, ihren (Lebens)-weg fortzusetzen, obwohl sie nicht wussten, was kommen würde. Lassen wir den aufgehenden Morgenstern in unser Herz scheinen und gehen wir vertrauensvoll vorwärts.

Christa Heinke, Pfarrerin Krummin-Karlshagen-Zinnowitz

Von Christa Heinke