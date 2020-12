Wolgast

Corona hin oder her – auf diesen Besuch wollte Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler ( CDU) auch in diesem Jahr nicht verzichten: Am Heiligabend besuchte er im Wolgaster Kreiskrankenhaus gemeinsam mit der Ärztlichen Direktorin Dr. Maria Zach, ihrer Stellvertreterin Dr. Raila Busch und Pflegedirektor Holger Miltzow die Ärzte und Schwestern beziehungsweise Pfleger auf den einzelnen Stationen, um ihnen für ihre verantwortungsvolle Arbeit in Corona-Zeiten mit einem Überraschungsbeutel voller Gebäck, Süßigkeiten, Kaffee und Obst Danke zu sagen.

Auch einige Patienten wurden jeweils auf den Stationen besucht, selbstverständlich immer unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Alle trugen während des Besuches Mund-Nase-Schutz und hielten Abstand. Das Personal des Kreiskrankenhauses wurde zudem wie die Patienten auf Corona getestet, damit die besondere Weihnachtsvisite auch stattfinden konnte.

Viel Lob von Geriatrie-Patienten

Für Weigler war es sozusagen ein Jubiläum, denn seit zehn Jahren kommt er regelmäßig alljährlich zu Weihnachten ins Krankenhaus, um den Dank vieler Wolgaster zu überbringen. In diesem Jahr nahmen ihn Ärzte, Schwestern und Pfleger besonders gern entgegen, denn durch die Corona-Pandemie wurden ihnen noch mehr abverlangt. Und so strahlte auf den Stationen das diensthabende Personal bei den Dankesworten sozusagen mit der Weihnachtsbaumbeleuchtung um die Wette.

Freundliche Schwestern umsorgen die Patienten auf der Inneren 2: Juliane Czerwinski, Bettina Schomaker, Manja Block und Schülerin Anna Klaffke (v.r.). Quelle: Cornelia Meerkatz

Zu tun gab es über die Feiertage angesichts von 77 Patienten, die umsorgt werden mussten, genügend. Gestartet wurde die Weihnachtsvisite mit dem Bürgermeister auf der Geriatrie. Eine geistig sehr fitte 91-jährige Patientin berichtete überglücklich von ihrem geretteten Bein und, dass sie nun wieder laufen lernen müsse. Sie schwärmte regelrecht von der Betreuung im Krankenhaus ebenso wie eine Patientin aus Neuenkirchen bei Greifswald, die nach ihrer Behandlung in der Unimedizin Greifswald die familiäre Atmosphäre im kleinen Wolgaster Krankenhaus genoss. „Alle Schwestern und Pfleger sind so freundlich und verteilen so viel positive Energie, da kommt wirklich schnell wieder auf die Beine“, berichtete sie.

Ziel für 2021: Jeden Tag Physiotherapie im Angebot

Der 75-jährige Heinz-Peter Matz aus Heringsdorf und der 71-jährige Eberhard Trinks aus Kölpinsee bestätigten die Aussage. Sie werden gut umsorgt, versicherten beide. Lediglich die Tatsache, dass vom 23. bis 27. Dezember keine Physiotherapie im Haus stattfinde, war Anlass zur Kritik. Die Ärztliche Direktorin erklärte, dass es gerade im Bereich Physiotherapie Personalengpässe gebe. „Aber unser Ziel für 2021 ist es, jeden Tag im Haus Physiotherapie für die Patienten anzubieten, damit sie noch schneller genesen“, so Maria Zach.

Dr. Raila Busch, Chefärztin der Inneren, und Schwester Juliane Czerwinski mit Andreas Steudtemann. Er durfte am 24. Dezember nach Hause und freute sich sehr. Quelle: Cornelia Meerkatz

Andreas Steudtemann, eigentlich Hoteldirektor in den Villen am Park auf der Insel Usedom, kann am Heiligabend noch das Krankenhaus verlassen. „Ich wurde hier sehr gut behandelt und freue mich, dass ich Weihnachten zu Hause bin. Dennoch ist es total ungewohnt für mich, weil ja wegen der Corona-Krise alle Hotels geschlossen sind. Ich bin wirklich das erste Mal bei meiner Familie zu Hause“, sagt er.

Wertschätzung kommt gut an

Pfleger Michael Siebert, der seit fünf Jahren auf der Geriatrie arbeitet, findet die Idee eines Weihnachtsbesuches durch den Wolgaster Bürgermeister und die Krankenhausleitung sehr gut. „Unsere Arbeit wird wertgeschätzt. Das ist für jeden von uns als Motivation ganz wichtig“, sagte er. Auch seine Kolleginnen von der Inneren 2 Juliane Czerwinski, Bettina Schomaker und Manja Block freuten sich sehr über den öffentlich ausgesprochenen Dank. Zusammen mit Schülerin Anna Klaffke hatten sich die Schwestern extra mit weihnachtlichem Kopfschmuck versehen. Die Patienten jedenfalls fanden den Anblick große Klasse – zauberte er ihnen doch ein extra Lächeln ins Gesicht. Stefan Weigler mutmaßte daraufhin, dass es intern im Krankenhaus wohl einen Wettbewerb geben muss, welche Schwester beziehungsweise welcher Pfleger am besten damit aussieht.

Treppauf, treppab wurden alle Stationen mit Dankeschön-Beuteln zu Weihnachten bedacht. Auch das Küchenteam im Keller des Hauses sowie Erika Frank am Empfang wurde nicht vergessen. Die freundliche 61-Jährige arbeitet seit 40 Jahren im Kreiskrankenhaus und nimmt alle Anrufe entgegen. Für alle hat sie gute Wünsche und ein Lächeln parat. „Ich arbeite sehr gerne hier und freue mich auf jeden neuen Arbeitstag“, bekennt sie.

Erika Frank arbeitet am Empfang. Seit 40 Jahren ist sie im Wolgaster Kreiskrankenhaus beschäftigt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Für Bürgermeister Weigler und auch für die Krankenhausleitung sind die lobenden Worte der Patienten ein sicheres Indiz dafür, dass das Wolgaster Kreiskrankenhaus jetzt auf einem guten Weg ist. „Wir werden diesen Weg fortsetzen und die jetzt angeschobenen neuen Investitionen wie der Neubau der Notaufnahme werden dem guten Ruf der Einrichtung noch einmal einen großen Schub geben“, sind Dr. Maria Zach, Dr. Raila Busch und Holger Miltzow überzeugt.

Von Cornelia Meerkatz