Patientin Elfi Dewald lobt das Team aus dem Krankenhaus Wolgast

Wolgast

Einen öffentlichen Dank an das Kollegium vom Kreiskrankenhaus Wolgast möchte Elfi Dewald an dieser Stelle loswerden. Die 68-Jährige aus Prenzlau – selbst Mutter von zwei Kindern und Oma von zwei Enkeln – kam am Anfang Dezember mit einer Virusinfektion ins Krankenhaus.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Elfi Dewald war schon im September hier im Krankenhaus auf der Unfallchirurgie mit einer Fraktur, die operativ behandelt wurde. Trotz der Umstände hat sich auf der Station sehr wohl gefühlt und das tolle Team hat sie immer wieder motiviert. Jetzt landete sie auf der Inneren 1 zur Behandlung ihrer Infektion und auch hier fühlt sie sich sehr gut betreut, auch wenn zu merken ist das die Pflegekräfte sehr belastet sind und viel zu tun haben. Besonders gefällt ihr die weihnachtliche Dekoration auf der Station und am 4.Dezember der Auftritt des Seniorenchores Wolgast. „Ich hatte sogar Tränchen in den Augen“, sagt sie. Auch der Auftritt des Wolgaster Posaunenchores bereitete ihr eine Freude.

„Das hilft besonders in der schweren Zeit, in der kein Besuch kommen darf“, sagt sie. Aber sie ist täglich mit Freunden, Verwandten, Nachbarn und besonders mit der Familie in Kontakt – Dank moderner Medien. Auch über die Blumenlieferung hat sie sich riesig gefreut.

Von OZ