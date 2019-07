Mölschow

Ein ehemaliger Peenewerker schwingt nun für die nächsten fünf Jahre das Zepter in der Gemeinde Mölschow. Paul Kreismer, viele Jahre war er Personalchef auf der Wolgaster Peene-Werft, wurde am Dienstagabend aus den Reihen der Gemeindevertreter zum neuen Bürgermeister gewählt. Von neun Abgeordneten bekam der 70-Jährige sechsmal ein Ja und dreimal ein Nein. Überraschend kam die Personalie schon, weil bei der Kommunalwahl am 26. Mai mit Michael Kunde (Bürger für Mölschow, Bannemin, Zecherin) nur ein Bewerber für das Bürgermeisteramt ins Rennen ging. Kunde bekam zur Wahl aber nicht genügend Stimmen, so dass das Gemeindeoberhaupt nun in der konstituierenden Sitzung gewählt wurde. Er wurde am Abend aber nicht vorgschlagen.

So blieb Kreismer der einzige Bewerber, der alle drei Stimmen von seiner „Unabhängigen Wählergemeinschaft Gemeinde Mölschow“ (UWG) und von den drei CDU-Vertretern bekam, während ihn die dreiköpfige Fraktion von „Bürger für Mölschow, Bannemin, Zecherin“ ablehnte. „Mit der Opposition kann ich leben. Ich wünsche mir, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Ich setze auf eine Zusammenarbeit, auch mit denen, die mich nicht gewählt haben. Lasst uns unsere Kräfte nicht verplempern mit Kleinkrieg“, so der Mölschower, der nun eine neue Ära an der Spitze der Gemeinde einläutet.

Nach 15 Jahren als Bürgermeister trat Roland Meyer nicht wieder an. „Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Es ist Zeit, das Schiff in den Hafen zu bringen und die Mannschaft zu wechseln. Glauben Sie mir, diese Seefahrt war keine lustige. Mitunter war es eine teuflische“, so Meyer rückblickend über Zeiten knapper kommunaler Kassen. Der neuen Mannschaft gab der scheidende Bürgermeister mit auf den Weg: „Kleine Taten sind besser, die man ausführt, als große, die man nur plant. Bringt das Schiff auf guten Kurs.“

Zum neuen Kurs gehören zwei weitere Personalien: Der erste stellvertretende Bürgermeister ist künftig Gerd-Günter Schulz ( CDU), der einstimmig gewählt wurde. Als zweite stellvertretende Bürgermeisterin bekam Daniela Teschendorff (UWG) von den neun Gemeindevertretern acht Ja-Stimmen.

Gäste der konstituierenden Sitzung waren Vertreter der Partnergemeinde Simonsberg ( Schleswig-Holstein).

Henrik Nitzsche