Ein ganz besonderer Schatz liegt derzeit in der Reparaturhalle der zur Lürssen-Gruppe gehörenden Peene-Werft in Wolgast: Es ist das Forschungsschiff „ Elisabeth Mann Borgese“. Normalerweise ist das Schiff, das dem Land Mecklenburg-Vorpommern gehört, ganzjährig auf der Ostsee unterwegs, um im Auftrag des Leibniz-Institutes für Ostseeforschung wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. Doch auch Schiffen ergeht es nicht anders als Automobilen – ohne TÜV läuft nichts.

Das landeseigene Forschungsschiff „Elisabeth Mann Borgese" ist das „Hausschiff" des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Rostock-Warnemünde. Derzeit wird das Schiff auf der Wolgaster Peene-Werft modernisiert.

Der Leiter der Reparatur auf der Peene-Werft, Nils Teschendorff, ist auch Projektleiter des Forschungsschiffes. Quelle: Tilo Wallrodt

Beim Schiffs-TÜV wird die zertifizierte Klasse des Schiffs bestätigt. Dafür sind turnusmäßige Wartungsarbeiten am Schiffskörper und an der schiffstechnischen Ausstattung – dazu gehören Elektrik, Hydraulik, Radar und Echolotsystem – unerlässlich. Die Peene-Werft Wolgast hat auch diese Ausschreibung gewonnen. „Mit der Höhe war es ein bisschen knapp. Um das Schiff witterungsunabhängig in der Halle wieder auf Vordermann zu bringen, mussten Haupt- und Vormast abgebaut werden“, erläutert Nils Teschendorff. Der Leiter der Reparaturabteilung der Peene-Werft kennt das Schiff bereits von vorherigen Werftaufenthalten.

Schiff ist unverzichtbares Arbeitsgerät

Um das Schiff auf neuesten technischen Standard zu bringen, muss an Bord auch geschweißt werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Die mehrere Wochen dauernden Wartungsarbeiten sind notwendig, um das Forschungsschiff technisch auf den neuesten Stand zu bringen, sagt Teschendorff. Ziel ist es, die „ Elisabeth Mann Borgese“ auch künftig der Wissenschaft als zuverlässige Arbeitsplattform für die Meeres- bzw. maritime Forschung einschließlich des Meeres-Monitorings und der wissenschaftlichen Ausbildung zur Verfügung stellen zu können, heißt es aus dem Wissenschaftsministerium in Schwerin. „Moderne Meeresforschung ist ohne ein Forschungsschiff nicht möglich“, betonte Wissenschaftsministerin Bettina Martin ( SPD).

Für die Wissenschaftler des Leibniz-Institutes für Ostseeforschung (IOW) ist die „ Elisabeth Mann Borgese“ ein unverzichtbares Arbeitsgerät, wie IOW-Forschungskoordinator Johannes Ruickoldt erklärt. Auf See werden damit der Zustand und die Dynamik von Nord- und Ostsee erforscht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler widmen sich laut Ministerium dabei aktuellen Herausforderungen, wie dem nachhaltigen Meeresschutz, oder zahlreichen Beeinträchtigungen, wie der zunehmenden Plastikmenge im Meer.

Kapitän mit Arbeit der Peene-Werft sehr zufrieden

„So ein Forschungsschiff muss stets zuverlässig arbeiten“, sagt Uwe Scholz. Er kennt als Kapitän das Schiff aus dem Effeff. Der 64-Jährige ist seit 1984 Kapitän des IOW-Forschungsschiffes, zunächst auf dem Vorgänger „Prof. Alfred Peck“, seit 2011 auf der „ Elisabeth Mann Borgese“. Eine regelmäßige Wartung diene nicht nur der gesamten Technik an Bord. „Es muss ja auch die Sicherheit der Besatzung und der mitfahrenden Wissenschaftler gewährleistet werden“, so Scholz. 1,5 Millionen Euro investiert das Land jetzt in die Wartung des Schiffes, ist von Holger Wandsleb, Leiter des Referats Forschungsförderung und Forschungspolitik im Schweriner Wissenschaftsministerium, zu erfahren.

Kapitän Uwe Scholz auf der Brücke seines Schiffes. Der 64-Jährige ist mit der Arbeit der Peenewerker sehr zufrieden. Quelle: Tilo Wallrodt

Kapitän Scholz erläutert, dass sein Schiff im Ein-Mann-Brückenbetrieb läuft. „In der Kommandozentrale – das ist die Brücke – versieht der Nautische Offizier seinen Dienst. Hier läuft alles zusammen. Und ich muss sagen, die Peenewerker in Wolgast verstehen ihr Handwerk perfekt.“ Er sei immer wieder froh, dass die Wartung hier durchgeführt werde. „Seit 2011, als das Schiff vom Land MV in Dienst gestellt wurde, gab es bis jetzt lediglich zwei Tage, an denen das Schiff wegen einer Havarie ausgefallen war. Das ist der super Werftarbeit in Wolgast zu verdanken.“ Mehr Lob eines Kapitäns geht nicht.

Johannes Ruickoldt setzt noch eins drauf: Eine Kommission des IOW kontrolliere regelmäßig die Funktionstüchtigkeit des Schiffes. „Die Mitglieder sind immer wieder begeistert, welche enorme Qualitätsarbeit auf der Peene-Werft abgeliefert wird.“ Reparaturleiter Nils Teschendorff strahlt angesichts dieser Lobeshymnen. Allerdings weiß er, dass harte Arbeit und manche außergewöhnliche technologische Idee vonnöten sind, um die „ Elisabeth Mann Borgese“ immer auf den neuesten schiffstechnischen und wissenschaftlichen Standard zu bringen.

Manchmal hilft nur ein Loch in der Außenhaut

Wie kann man beispielsweise die großen Schaltschränke in den Schiffsrumpf bringen? Von den Ausmaßen her passen sie durch keine der Öffnungen. „Wir haben über dem Hydrographenschacht einen Ausbrand gemacht und die Bauteile dann ins Schiffsinnere bugsiert. Nach der Wartung wird man davon nichts mehr sehen“, versichert Reparatur-Chef Teschendorff. Gearbeitet wird während der Werftliegezeit auf dem ganzen Schiff gleichzeitig. Schweißer sind auf den Decks zugange, die komplette Außenhaut erhält einen neuen Farbanstrich. Überall wird neue Elektrik eingebaut.

Im Maschinenraum der „Elisabeth Mann Borgese“ stehen drei Generationen an Schiffsdiesel. Auch hier finden Wartungsarbeiten statt. Quelle: Tilo Wallrodt

Im Maschinenraum, wo sich drei Generationen Schiffsdiesel befinden, darunter der große Fahrmotor, sowie die Schaltzentrale für die Stromerzeugung, der Frischwassererzeuger und der Flossenstabilisierer stehen, geht es ebenfalls hoch her. Was auf Außenstehende chaotisch wirkt, ist stringent getaktet. „Sonst könnten wir die enge Terminvorgabe gar nicht halten“, sagt Nils Teschendorff.

Eine ganz besondere Technik verbirgt sich in einem winzigen Raum: Per Hydraulik lässt sich eine Klappe in der Außenhaut öffnen und die mit verschiedenen Sensoren bestückte Sonde kann über eine elektrische Winde ins Wasser gelassen werden. „Unsere Wissenschaftler untersuchen damit den Salz- und Sauerstoffgehalt des Wassers, die Trübung und den Chlorophyllanteil“, erläutert Johannes Ruickoldt.

Aus Mehrzweckboot wurde Forschungsschiff Die ELISABETH MANN BORGESE hat eine Länge von 56,50 Metern. Ihre Geschwindigkeit beträgt 11 Knoten. An Bord befinden sich neben elf Mann Besatzung noch bis zu zwölf Wissenschaftler/innen. Das Schiff befindet sich seit Juni 2011 an bis zu 305 Tagen pro Jahr im Seebetrieb und ist das „ Hausschiff“ des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW). Als Mehrzweckboot (militärisches Hilfsschiff) „Schwedeneck“ 1987 im schleswig-holsteinischen Schacht-Audorf gebaut, konnte das Land Mecklenburg-Vorpommern im Frühjahr 2011 das gebrauchte Schiff als Forschungsschiff für die Ostsee und die Nordsee vom Bund erwerben. Der Umbau zum Forschungsschiff erfolgte von Februar bis Juni 2011 in der Peene-Werft. Es folgten seitdem weitere notwendige Werftaufenthalte. Das Personal der Werft ist daher mit dem Schiff bestens vertraut. Namensgeberin des Forschungsschiffes ist Elisabeth Mann Borgese (1918-2002), jüngste Tochter von Thomas Mann und Mitbegründerin des Club of Rome. Sie war als weltweit bekannte und hochkompetente Verfechterin des Meeresschutzes und Seerechtlerin maßgeblich am Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982 beteiligt.

„ Hausschiff “ der Wissenschaftler

Bis zu zwölf Wissenschaftler seien immer mit dem Schiff unterwegs – Hydrografen, Biologen, Chemiker und Geologen. Mehr lasse laut Ruickoldt das internationale Seerecht nicht zu. Holger Wandsleb weist darauf hin, dass von Bord aus auch noch hoheitliche Aufgaben für das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie wahrgenommen werden.

„Dass wir 2011 dieses Schiff gefunden haben, war ein Glücksfall. Der dreimonatige Umbau des ehemals militärischen Hilfsschiffes zum Forschungsschiff auf der Wolgaster Peene-Werft war der zweite Glückstreffer. Mit ihren Spezialkenntnissen und exzellentem Können haben die Wolgaster Werftarbeiter daraus ’das Hausschiff’ des Leibniz-Institutes für Ostseeforschung Warnemünde gemacht“, meint Wandsleb. Nach seinen Worten hätte es nicht besser laufen können.

Sämtliche Technik, auch die Ruderanlage, wird während der Wartungszeit auf der Peene-Werft genau überprüft. Quelle: Tilo Wallrodt

