Wolgast

In dieser Woche haben zwei weitere Neubauten die Wolgaster Peene-Werft verlassen. Dabei handelt es sich um ein Ausbildungsschiff und ein Patrouillenboot, die in Richtung Sassnitz-Mukran ablegten, um von dort aus verschifft zu werden. Die ursprünglich von Saudi-Arabien bestellten Küstenwachboote sind nunmehr für die ägyptische Marine bestimmt und für Aufgaben des heimischen Küstenschutzes konzipiert, wie Oliver Grün als Sprecher der Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG mitteilt, zu der die Peene-Werft gehört.

Einsatzgebiete sind laut Grün zum Beispiel der Schutz sensibler Offshore-Anlagen, die Verhinderung von Schmuggel, die Eindämmung der Piraterie sowie die Seenotrettung. Im Herbst vorigen Jahres war bekannt geworden, dass die Peene-Werft mit der ägyptischen Marine einen Vertrag über die Lieferung von zehn am Lürssen-Standort Wolgast gefertigten Küstenwachbooten abgeschlossen hat. Das Gesamtvolumen für die Boote soll etwa 130 Millionen Euro betragen.

Exportstopp gegen Saudi-Arabien

Um die Patrouillenboote hatte es in vergangenen Jahren viel Streit gegeben. SPD und Union hatten sich auf Bundesebene im März 2018 im Koalitionsvertrag auf einen Rüstungsexportstopp für alle „unmittelbar“ am Jemen-Krieg beteiligten Länder verständigt, aber mehrere Hintertüren offen gelassen. Nach der Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat 2018 in Istanbul hatte die Bundesregierung im November desselben Jahres einen kompletten Exportstopp gegen Saudi-Arabien verhängt. Dieser wurde bereits drei Mal verlängert, zuletzt bis zum 31. Dezember 2020.

Die Folge: Die Peene-Werft durfte keine weiteren Boote mehr nach Riad liefern; die 300 Jobs auf der Werft waren in Gefahr. Saudi-Arabien hat bei der Werft 35 Patrouillenboote bestellt. Bis zum Exportstopp waren erst 15 ausgeliefert, sieben weitere aber schon fertig produziert.

Von Tilo Wallrodt und Tom Schröter