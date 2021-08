„Peene brennt“ fällt aus: Was die Anklamer dafür auf die Bühne bringen

Anklam

Premiere in der Lilienthalstadt: Weil die Corona-Verordnungen es de facto unmöglich machen, an der Peene zu spielen, kommt eine andere, historisch verbürgte Geschichte auf die Bühne. Regisseur Wolfgang Bordel und Technikchef Hans-Jürgen Engel haben im Sagenschatz der Stadt gesucht und sind bei eisgekühltem Wodka fündig geworden.

„Das Phantom vom Brauereiberg oder Der Anklamer Bierwettstreit“ wird auf der eigens dafür errichteten Hofbühne und vor vermutlich jeweils rund 150 Zuschauer an fünf Abenden vom 8. bis 12. September aufgeführt. Es spielen ein verkleinertes Peenebrenner-Ensemble sowie Erwin Bröderbauer und Wolfgang Großmann. Die Proben haben inzwischen begonnen.

Braumeister wird beim Bierwetttrinken ermittelt

Die Geschichte ist rasch umrissen, hier ihr Ausgangspunkt: Die Stadt Anklam verkauft die alte Brauerei an einen Bayern, womit die Ruhe für Sir Harry, Phantom vom Brauereiberg, und seine drei Hexenschwestern passé ist. Zur Wiederinbetriebnahme der Brauerei bewerben sich zwei Einheimische um die Stelle des Braumeisters, ein Bierwetttrinken soll darüber entscheiden, wer zum Zuge kommt.

Und dann gibt es doch zwei Braumeister, eine Doppelhochzeit, und nicht zuletzt spielen Klaus Störtebeker und Gödeke Michels, die sich als Anklamer (!) entpuppen, eine Rolle. Auch der Papst und zwei Kardinälinnen kommen zum Zuge. Und zum guten Schluss finden auf dem Brauereiberg die Fledermäuse ein Zuhause. Mehr wird noch nicht verraten, höchstens, dass Musik und Tanz sowie eine Minikanonenschlacht auch noch auf das Publikum warten.

„Wir wollten unbedingt für die Freie Republik Peeneland das Open Air dieses Sommers retten. Und sind nun auf eine wirklich spannende Story gestoßen, die sehr unterhaltsam erzählt wird“, sagt Regisseur Wolfgang Bordel, der auch das Drehbuch verfasst hat.

Sechs Brauereien gab es in der Stadt

In den Anklamer Blättern wird tatsächlich davon berichtet, dass ab 1868 in der Anklamer Bergschlossbrauerei „Tafelbier“ nach Pilsener Brauart hergestellt wurde. 1887 gab es in der Stadt immerhin sechs Brauereien, 1902 bleiben nur noch zwei übrig, darunter jene, die nun den Stoff für Bordels Geschichte lieferte. 1920 wurde sie schließlich geschlossen.

Regisseur Wolfgang Bordel hat im Sagenschatz der Stadt gesucht. Quelle: Steffen Adler

Im Haus selbst wechselten später verschiedene Nutzungen, zuletzt beherbergte es vorrangig Wohnungen. 1998 zerstörte ein Feuer das Gebäude, das dann nach und nach abgerissen wurde und heutzutage tatsächlich nur noch Fledermäusen eine schützende Herberge bietet. „Das Phantom vom Brauereiberg“ wird Silvester auf dem Spielplan der Vorpommerschen Landesbühne stehen.

Im vergangenen Jahr gab es zum Abschluss der Theatersaison Anfang September eine abgespeckte Variante des Open Airs „Die Peene brennt“ auf dem Anklamer Marktplatz. Auch da stellten das Theaterensemble um Regisseur Bordel mit Spontanität und Leidenschaft unter Beweis, dass man auch in Zeiten von Corona Spaß am Klamauk haben kann.

Infos: Gespielt wird „Das Phantom vom Brauereiberg oder Der Anklamer Bierwettstreit“ vom 8. bis 12. September, jeweils ab 19.30 Uhr; Karten werden ab dem 19.8. verkauft; Kartenpreise: 17, 21 und 25 Euro; Tickets sind erhältlich unter www.vorpommersche-landesbuehne.de; in der Anklam-Information sowie unter 03971 / 26 88 800; die Zahl der zu vergebenden Plätze wird mit den aktuellen Corona-Schutzregeln abgeglichen.

Von Steffen Adler