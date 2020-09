Peenebrücke Anklam: In den Oktoberferien keine Bautätigkeit

Anklam

Über eine Stunde Stau vor Anklam wegen Bauarbeiten auf der Peenebrücke: Seit Anfang September werden die Autofahrer auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Kilometerweit reiht sich sowohl auf der Ortsumgehung Anklam in Richtung Usedom als auch auf der B 109 aus Richtung Usedom und Richtung Greifswald kommend Stoßstange an Stoßstange.

Die Bauarbeiten sollen noch bis Ende Januar 2021 andauern. Doch inzwischen hat sich erheblicher Widerstand sowohl bei Touristikern als auch bei Bürgern und Händlern der Stadt Anklam geregt. Wegen der langen Staus fahren immer häufiger Gäste an der Stadt vorbei bzw. gar nicht erst hin. Die Anklamer Gewerbetreibenden erleiden erhebliche Umsatzeinbußen, beklagt Stadtvorsteher Andreas Brüsch.

Vom 3. bis 11. Oktober ist B 109 zweispurig befahrbar

Das Straßenbauamt Neustrelitz als Auftraggeber der Baumaßnahme hat nun in mehrfacher Hinsicht reagiert: Zum einen wurde kurzfristig für die Wochenenden die Ampelregelung per Hand festgelegt. „Das hat schon was gebracht. Die Stauerscheinungen konnten dadurch minimiert werden“, sagt der Leiter des Straßenbauamtes, Jens Krage.

Außerdem wurde festgelegt, dass während der Oktoberferien vom 3. bis 11. Oktober wegen des anhaltend hohen Touristenaufkommens auf der Peenebrücke Anklam nicht gebaut wird. Die B 109 ist dann in diesem Bereich wieder zweispurig befahrbar. „Wir sind in der kommenden Woche mit der Sanierung der ersten Spur fertig. Gegenwärtig läuft gerade der Asphalteinbau“, erläutert Krage. Die Bauarbeiten auf der zweiten Spur beginnen dann am 12. Oktober.

Allerdings heißt das auch, dass sich die Baumaßnahme im Januar um mindestens eine Woche verlängert, wetterbedingt im Winter gegebenenfalls auch länger.

Von Cornelia Meerkatz