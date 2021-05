Anklam

Die Instandsetzungsarbeiten an der Peenebrücke in Anklam werden in der ersten Juniwoche wieder aufgenommen. Die Arbeiten im Zuge der Bundesstraße 109 begannen im vergangenen Jahr und sind bereits weitestgehend abgeschlossen.

Offen ist noch das Beschichten der Brückenkappe zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Da diese abschließenden Arbeiten jedoch nur unter bestimmten Wetterbedingungen durchgeführt werden können, musste die Durchführung bis jetzt warten.

Mit Beginn der erforderlichen Wanderbaustelle kommt es nun von Dienstag, dem 1. Juni, bis Donnerstag, den 3. Juni, an der Peenebrücke Anklam zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen. Die Baustelle führt zu Einengungen im Fahrbahnbereich und einer Geschwindigkeitsreduzierung. In gewissen Bereichen ist auch das Aufstellen einer Ampel für rund drei bis fünf Stunden erforderlich. Der Verkehr wird dann halbseitig an der Wanderbaustelle vorbeigeführt. Das Einsetzen der Ampel erfolgt in verkehrsarmen Zeiten ab 9 Uhr und wird auf ein Minimum beschränkt.

„Wir bitten alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Wir versuchen, die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschließen“, sagt Jens Krage, Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz. Für die Umsetzung der Maßnahme müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. „Die Temperaturen müssen in der Nacht permanent über 10 Grad Celsius liegen und es muss durchgängig trocken sein“, sagt Krage.

In der Woche vom 17. bis 23. Mai 2021 zeichnete sich ab, dass diese Bedingungen Anfang Juni möglich sein könnten. Daraufhin hat das Straßenbauamt Neustrelitz die Maßnahme entsprechend eingeplant – auch um die noch verkehrsberuhigte Phase des Lockdowns zu nutzen. Denn ab 4. Juni dürfen dann Touristen aus ganz Deutschlanbd wieder Urlaub in MV machen.

Von Cornelia Meerkatz