Peeneland-Präsidentin leistet Schwur in Anklam

Anklam

Natürlich war von vornherein klar: Die abgespeckte Variante des Open-Air „Die Peene brennt“ am Samstagabend auf dem Anklamer Marktplatz kann das Original nicht ersetzen. Dennoch stellten das Theaterensemble um Regisseur Dr. Wolfgang Bordel und das Publikum mit Spontanität und Leidenschaft unter Beweis, dass man auch in Zeiten von Corona Spaß am Klamauk haben kann. Hinzu kam, dass der Ort des Geschehens gut gewählt war. Nicht nur an der Peene hat die Hansestadt eine für das Freiluft-Spektakel geeignete Kulisse zu bieten. Längst liefert auch der hübsche, ringsum neu bebaute Platz vor dem Rathaus für derlei Aufführungen eine würdige Arena.

Eine Feuershow durfte natürlich nicht fehlen. Rund 500 Zuschauer verfolgten das Geschehen vor und auf der Rathaustreppe. Quelle: Tom Schröter

Anzeige

Unabhängig davon erlebten die rund 500, um die Einhaltung der Hygieneabstände bemühten Zuschauer eine von Corona geprägte Vorstellung. Nachdem Schauspieler Erwin Bröderbauer in bewährt witziger Manier bekannte Hits „Komm, wir fahren nach Anklam ( Amsterdam)“ zelebriert und dabei unter anderem den Slogan „Zuckerrüben sollen vom Himmel fallen und nie verglühen“ in die vergnügte Runde geträllert hatte, zeigten auf der Bühne vor dem Rathauseingang das „Die Peene brennt“-Tanzensemble und Feuerkünstler, was sie drauf haben. Zwischendurch donnerten mehrfach zwei auf der Umrandung des Marktbrunnens stationierte Kanonen.

Weitere OZ+ Artikel

Das Ensemble von „Die Peene brennt“ zeigte auf der Bühne mehrere Tänze und heimste dafür ordentlich Beifall ein. Quelle: Tom Schröter

Die Akteure und ihr Publikum konnten an diesem Abend allerdings nicht klären, wer nun an der Corona-Pandemie die Schuld trägt: Die Brandenburger, die Schweden oder doch die Russen? Auf jeden Fall wollen die Schauspieler, Tänzer und Sänger im kommenden Jahr nicht noch einmal in die von oben verordnete Zwangspause gehen. Die Präsidentin der Freien Republik Peeneland beteuerte schließlich sogar vor der jubelnden Masse: „2021 wird die Peene brennen. Das schwören wir!“

Von Tom Schröter