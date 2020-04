Peeneland sponsert Futterhafer für den Wolgaster Tierpark

Wolgast

Der Familientierpark in Wolgast hat viele Freunde und aktive Förderer. Dazu gehört traditionell auch die Peeneland Agrar GmbH in Hohendorf, die dem Tierpark in den vergangenen Jahren unter anderem Futterrüben und -weizen kostenlos zur Verfügung stellte.

In diesem Jahr sponsert der Agrarbetrieb 3,5 Tonnen Futterhafer; am Mittwoch traf die erste Teilladung von 1,2 Tonnen im Wolgaster Tannenkamp ein.

Tierparkleiter Mirko Daus (rechts) und Patrick Schmidt von der Peeneland Agrar GmbH öffnen probeweise den großen Sack, der 1,2 Tonnen Futterhafer enthält. Quelle: Tom Schröter

„Den Hafer verfüttern wir an unsere Ponys und auch an das Dam- und das Muffelwild“, informierte Tierparkleiter Mirko Daus, der den Sponsoren für ihre Treue dankt. Am Futterweizen aus Hohendorf tun sich hingegen die Entenvögel und die Hühner gütlich.

Von Tom Schröter