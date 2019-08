Peenemünde

Auf dem Weg zum modernen „ Haus des Gastes“ am Peenemünder Hafen geht es nun in die nächste Runde. Am 15. August werden die drei Erstplatzierten des Architektenwettbewerbs im Inselnorden erwartet. An dem Tag werden die Mitarbeiter der Büros nacheinander einem kommunalen Gremium ihre Vorstellungen präsentieren. Bei dem Architektenwettbewerb kamen von 14 Büros drei in die Endrunde – das Berliner Büro „Kim Nalleweg Architekten“, das Büro „sLandArt“ aus Chemnitz und die Berliner Firma „rundzwei“. Die Architekten setzen bei ihren Projekten auf viel Transparenz. Der Sieger des Wettbewerbs, Büro Kim Nalleweg, präsentierte ein Gebäude aus weiß glasierten Ziegeln, beschichtetem Aluminium und neutralem Glas – eine Art Papierschiffchen am Hafen.

Die Gemeinde will für über zwei Millionen Euro ein „ Haus des Gastes“ bauen. In dem Gebäude sollen Bürgermeisterbüro, Touristinfo und mehr integriert werden. Die Büros müssen nun ihre Kosten- und Honorarvorstellungen offenlegen. Der Peenemünder Gemeindevertretung soll ein Vorschlag unterbreitet werden, mit welchem Büro das Projekt umgesetzt wird. Laut Verwaltungschefin Kerstin Teske, die in dem Gremium sitzt, soll noch in diesem Jahr ein Büro gefunden werden. „Wir brauchen Planungsunterlagen, damit wir für das Haus des Gastes den Fördermittelantrag einreichen können.“

Henrik Nitzsche