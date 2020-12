Peenemünde

Das Projekt ist außergewöhnlich: Blinde und Sehbehinderte am Steuer eines Pkw. Möglich gemacht haben das der Peenemünder Motorsport- und Verkehrsschulungsverein (PMV) und die Verkehrswacht Usedom-Peene mit Hilfe von Fahrlehrern und der Polizei. Seit 2003 konnten so gehandicapte Menschen einmal im Jahr – 2020 fiel die Veranstaltung wegen Corona aus – auf der Rennstrecke des Peenemünder Flugplatzes das Fahrgefühl erleben.

Ist jetzt Schluss nach 17 Jahren? „Wir sind geschockt“, heißt es vom Team Fahrerlebnis Peenemünde, nachdem die OSTSEE-ZEITUNG von der außerordentlichen Kündigung der Übungsstrecke des PMV zum Jahresende durch den Vermieter, der Usedomer Immobilien-Beteiligungsgesellschaft mbH, mit Sitz in Peenemünde berichtete.

Beschwerden wegen der Lautstärke

Der Verein mit rund 130 Mitgliedern soll das Gelände bis zum 31. Dezember 2020 räumen – nach 23 Jahren. Der Vermieter begründete das mit einem Rennen im Sommer, als historische Rennfahrzeuge mit ihrer Lautstärke den Hausfrieden gestört hätten. PMV-Vorsitzender Hagen Winkelmann habe Widerspruch eingelegt. Dass es seit Jahren wegen der Lautstärke immer mal wieder Beschwerden aus Peenemünde und der benachbarten Ferienhaussiedlung im Nordhafen gab, das bestätigte Bernd Meyer, Leiter des Ordnungsamtes im Inselnorden.

Dass mit der Kündigung und der Räumung des Geländes auch der ungewöhnliche Aktionstag für blinde und sehbehinderte Menschen vor dem Aus steht, daran wollen Ina und Dirk Löschke gar nicht denken. „Die Veranstaltung dient unter anderem dazu, die Akzeptanz und Rücksichtnahme gegenüber behinderten Menschen im Straßenverkehr zu erhöhen. Wir konnten blinden- und sehbehinderten Menschen sowie anderen körperbehinderten Menschen, die inzwischen zu unserem Teilnehmerkreis zählen, das Gefühl geben, ein Auto zu steuern oder als Sozius auf einem Motorrad mitzufahren“, sagt Ina Löschke.

2003 fing es an: Blinder Freundin Wunsch erfüllt

Sie war es, die den Aktionstag ins Leben rief: 2003 wollte die Wolgasterin einer blinden Freundin einen lang gehegten Wunsch erfüllen: einmal als „Sozia“ auf einem Motorrad sitzen und einige Runden drehen. Mit Hilfe des Peenemünder Vereins konnte dieser Wunsch erfüllt werden. Für Ina Löschke, selbst in hohem Maße sehbehindert, stand in dem Augenblick fest: Daraus kann und muss mehr werden.

Es wurde mehr – zuletzt waren es um die 100 Teilnehmer. „Wir bekamen große Unterstützung von den Fahrschulen aus der Region. Und natürlich vom PMV, der bei der Organisation half und viele der Mitglieder bereit waren, mit den behinderten Teilnehmern auf der Strecke zu fahren“, sagt die Wolgasterin und verweist auf die Strahlkraft der Aktion: „Sie ist bundesweit bekannt. Inzwischen kommen auch Anfragen und Teilnehmer aus anderen Ländern, beispielsweise aus der Schweiz oder Polen.“

„Warum kann man sich nicht zusammensetzen und die vorhandenen Probleme lösen? Denkt denn jeder an seine eigenen Interessen? Gibt es kein Miteinander mehr?“, fragen sich die Löschkes sowie Angela Ganschow-Peitz und Andreas Peitz aus Halle, die ebenso zum Team Fahrerlebnis Peenemünde zählen.

Für Stammteilnehmer ist Kündigung willkürlich

Bundesweit gab es von Teilnehmern des Aktionstages Reaktionen auf die Kündigung, wie beispielsweise aus Cottbus. „Ich bin hochgradig sehbehindert und habe auf der Strecke in Peenemünde bis 2019 regelmäßig an der Veranstaltung teilgenommen. Das Gefühl, unter Aufsicht eines Fahrlehrers ein Auto zu fahren und die Geschwindigkeit zu erleben, sind etwas Besonderes“, schreibt Thomas Schirmer. „Der TÜV hat ja festgestellt, dass die Lärmimmission nicht über das gesetzlich mögliche Limit hinaus geht. Eine Kündigung, die nur aufgrund von Empfindungen einiger Anlieger ausgesprochen werden soll, halte ich für bedenklich und willkürlich.“

Aus Darmstadt meldet sich Bernd Guthier: „Ein Arbeitskollege und guter Freund von mir ist fast blind und hat schon mehrmals am Tag für Blinde und Sehbehinderte in Peenemünde teilgenommen. Das hat ihm große Freude bereitet. Es wäre äußerst bedauerlich, wenn er dieses Erlebnis in Zukunft nicht mehr haben dürfte.“

Ina und Dirk Löschke haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es 2021 wieder einen Aktionstag gibt. „Das Motto unserer Veranstaltung war und ist immer ,es werden Träume wahr’. Vielleicht wird ja der Traum auch wahr und die ausgesprochene Kündigung wird annulliert. Das wäre ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk.“

Von Henrik Nitzsche