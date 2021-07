Peenemünde: Darf ein Ort Welterbe werden, an dem die Nazis Kiegswaffen bauten?

Peenemünde

Kann Peenemünde, ein Ort, an dem die Nazis Bomben entwickelten und erprobten, Welterbe werden? Vor zehn Jahren beantwortete der damalige Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) die Frage noch mit einem klaren Nein. Nachfolgerin Manuela Schwesig hält inzwischen die Anlagen der früheren Heeresversuchsanstalt, Waffenschmiede der V2-Bomben, für welterbewürdig – erntet dafür aber zunehmend Kritik.

„Peenemünde war ein Täterort und ist als Welterbe ungeeignet“, sagt der Peenemünde-Forscher Rainer Eisfeld. Den Vorschlag Schwesigs bezeichnet der emeritierte Politikwissenschaftler und Buchautor als „politischen Schnellschuss“, der ohne Abstimmung mit den Opferverbänden erfolgt sei. „Das halte ich für unvertretbar.“ Anstatt Peenemünde aufs Welterbe-Tableau zu heben, müsse der Fokus auf die Opfer gelegt werden.

Schwesigs Vorgänger hatte Welterbe-Pläne für Peenemünde kassiert

Die Haltung der SPD schien über Jahre klar. Sellering hatte 2011 die Welterbe-Pläne seines Kulturministers Henry Tesch (CDU) kassiert, der Peenemünde zusammen mit dem sowjetischen Weltraumbahnhof Baikonur und dem amerikanischen Huntsville auf die Welterbeliste hieven wollte.

Kommentar: Peenemünde als Welterbe: Ein unsensibler Vorstoß

Sellering argumentierte seinerzeit, Peenemünde sei vor allem ein Ort, „an dem die Nazis fürchterliche Waffen entwickelt haben. Wir müssen gründlich diskutieren, ob das mit einer Bewerbung um die Aufnahme ins Weltkulturerbe vereinbar ist.“

Schwesig: Peenemünde hat sich weiterentwickelt und profiliert

Völlig überraschend nicht nur für regionale SPD-Vertreter, sondern auch für Historiker, die sich seit Jahrzehnten mit Peenemünde befassen, präsentierte Schwesig dann Anfang Juli die neuen Welterbepläne. Das Historisch-Technische Museum Peenemünde habe sich weiterentwickelt und profiliert. Sie begrüße den Vorschlag zur Nominierung unter Berücksichtigung der historischen Verantwortung und der technischen Bedeutung, die von diesem Ort ausgehe, begründete Schwesig Anfang Juli am Rande der Sitzung des Vorpommern-Rates die geplante Meldung an die Kultusministerkonferenz.

Worin die Weiterentwicklung liege, die Frage ist bislang unbeantwortet. Man würde Peenemünde gern zusammen mit der V2-Produktionsstätte Mittelbau-Dora in Thüringen auf der Tentativliste sehen, sagt Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). In dem unterirdischen Bergstollen wurden KZ-Häftlinge gezwungen, unter menschenverachtenden Bedingungen die V2-Terrorwaffen zu produzieren, die in Peenemünde ab 1939 entwickelt wurden. Von den 60 000 Häftlingen in Dora starb jeder dritte.

Wagner: „Ich sehe keine Ambivalenz in Peenemünde“

Der Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, winkt allerdings ab. Chancen für eine gemeinsame Bewerbung sieht er nicht. Vom Vorstoß Schwesigs, den er als „krude“ bezeichnet, habe er aus der Presse erfahren. Die Begründung bediene das Narrativ, Peenemünde sei ein zwiespältiger ambivalenter Ort gewesen, mit einer guten und einer schlechten Seite der Medaille. „Ich sehe keine Ambivalenz in Peenemünde. Die V2-Entwicklung war ein destruktives Unterfangen.“ Wagner hält eine gemeinsame Bewerbung mit Mittelbau-Dora sogar für kontraproduktiv. „Dies würde es Peenemünde noch einfacher machen, sich als leuchtende, saubere Seite der Medaille zu präsentieren.“

„Die V2-Entwicklung war ein destruktives Unterfangen.“ – Jens-Christian Wagner, Stiftungsdirektor Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora Quelle: Jesko Denzel

Das Votum ging vom Wissenschaftlichen Beirat des Museums aus, hieß es aus dem Kultusministerium. Beiratsvorsitzender Prof. Andreas Nachama sagte dem NDR, er würde eine Bewerbung begrüßen, „... wenn es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, dass man den Ort ... in seiner Zwiespältigkeit zu einem Weltkulturerbeort macht.“ Diesen Konsens scheint es nicht zu geben.

Mythos Peenemünde

„In Peenemünde ging es ausschließlich um eine Waffe, gerichtet gegen die Zivilbevölkerung und gebaut von KZ-Häftlingen“, sagt Peenemünde-Forscher Eisfeld. Dies sei auch den leitenden Ingenieuren, wie Wernher von Braun und Kommandeur Walter Dornberger, klar gewesen, die nach Kriegsende systematisch und erfolgreich an ihrem eigenen Mythos als Weltraumpioniere gestrickt hätten. Erst durch den selbst geschaffenen Mythos habe sich später die scheinbare Ambivalenz konstruieren lassen: Peenemünde als Wiege der Raumfahrt und als Ort vernichtender Waffenproduktion. „Die Opferperspektive und die Ausbeutungspraxis der Häftlinge geraten dabei zum Annex“, beklagt Eisfeld.

Waffenschmiede Peenemünde Im hermetisch abgeschlossenen Norden der Insel Usedom entstand ab 1936 ein militärisches Großforschungsprojekt zum Bau raketenbetriebener Bomben. Am 3. Oktober 1942 erreichte der Prototyp der V2 als erster Flugkörper weltweit den Weltraum. Technikinteressierte sehen deshalb Peenemünde als „Wiege der Raumfahrt“. Nach Angaben des Museums Peenemünde arbeiteten über 10 000 Ingenieure, Techniker und Militärangehörige bis 1945 in der NS-Heeresversuchsanstalt. Hunderte KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter wurden für die Produktion beschäftigt. Am 13. Oktober 1943 nach der Bombardierung Peenemündes wurden 600 KZ-Häftlinge nach Mittelbau-Dora, Außenlager des KZ-Buchenwald, deportiert. In der unterirdischen V2-Raketenproduktionsstätte im Harz starben rund 20 000 Menschen. Die von den Nazis als Wunderwaffe glorifizierte „V2“ ist nach Angaben von Forschern die einzige Waffe, bei deren Produktion mehr Menschen ums Leben kamen als bei den Angriffen. Die Zahl der bei Bombeneinschlägen getöteten Opfer wird auf 5000 geschätzt. Insgesamt wurden rund 6000 V2-Raketenbomben gebaut, die Hälfte wurde auf Ziele in Großbritannien, Belgien, Frankreich und Niederlanden geschossen.

Der Usedomer SPD-Mann Günther Jikeli sieht „wenig Luft für einen Kompromiss“ – auch dann nicht, wenn die V2-Produktionsstätte Mittelbau Dora für die Aufnahme in die Unesco-Liste gemeldet würde. Opferverbände aus Frankreich und Polen hätten bereits mitgeteilt, dass sie die Welterbepläne ablehnen. Dahlemann versucht jetzt zu vermitteln. Jikeli sagt, die Ministerpräsidentin müsse mit Opfern reden. Viel Zeit bleibt nicht. Bis 31. Oktober müssen die Vorschläge der Länder an die Kultusministerkonferenz gemeldet werden. Die entscheidet dann zwei Jahre später über die Aufnahme der Kandidaten in die Tentativliste.

Auschwitz auch auf der Welterbeliste

Mit dem KZ-Lager Auschwitz steht seit 1979 eine Täter-/Opferstätte des Naziregimes auf der Unesco-Welterbeliste. Polen hatte seinerzeit den Antrag aus der Opferperspektive heraus gestellt. Und genau das sei der wesentliche Unterschied, sagt Eisfeld. „In Auschwitz war nie die Rede von einem technologischen Durchbruch“. An dem Vorstoß der Ministerpräsidentin irritiere, dass der technologische Durchbruch gleichgestellt werde mit der ideologischen Verstrickung, die Opfer aber zur Nebensache gerieten.

Die Ruine des ehemaligen Sauerstoffwerkes auf dem Gelände der früheren Raketenversuchsanstalt Peenemünde auf der Insel Usedom. Das Werk produzierte während der Nazizeit für die V2-Raketen den Sauerstoff. Für jeden Raketenstart wurden 8.000 Kilogramm Sauerstoff benötigt. Quelle: Stefan Sauer

Peenemündes Museumschef Michael Gericke ist froh, dass der Vorschlag durch Schwesig jetzt öffentlich gemacht wurde. „Das hätten wir uns schon viel früher gewünscht.“ Die Diskussionen, die jetzt losgetreten wurden, sieht Gericke als hilfreich an, den Antrag für die Tentativliste zu präzisieren. Peenemünde habe in den vergangenen Jahren die Internationalisierung vorangetrieben, sei außerschulischer Lernort. Das Konzept für eine neue Dauerausstellung stehe. Sie bilde das Universelle des Denkmalortes Peenemündes ab. „Und genau darum geht es doch beim Welterbe“, so Gericke.

„Peenemünde bleibt Ort der kritischen Auseinandersetzung“

Schwesig lässt über einen Sprecher ihre Position präzisieren. „Peenemünde ist und bleibt selbstverständlich ein Ort der kritischen Auseinandersetzung. Welterbe – das würde auch eine fokussierte Wahrnehmung und weitere Aufarbeitung der historischen Verantwortung bedeuten.“ Nicht nur die schönen und unbelasteten Orte sollten zum Weltkulturerbe gehören, sondern auch Orte, die herausfordern, mit der Verantwortung umzugehen.

Im Jahr 2012 meldete das Land das Schweriner Schloss für die Tentativliste an. Wegen der Überpräsenz an europäischen Schlössern und Burgen wurden dem Schweriner Schloss, das noch immer auf den Welterbe-Status wartet, schon damals nicht die besten Chancen eingeräumt. Viele Bundesländer melden wegen dieser Problematik statt weiterer Glanz- und Gloria-Bauten Landschaftsparks oder Industriedenkmale. Der Rat für Denkmalpflege, ICOMOS, sieht vor allem Lücken in der Liste der technischen und militärischen Bauten des 20. Jahrhunderts. Ob dort Platz für Peenemünde ist, ist offen.

