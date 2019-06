Peenemünde

Die Nächte wurden zum Tag und dazu noch ganz viel „Bum-Bum-Bum“ durch die Bässe. Wenn Charlotte Liebetrau an das vergangene Wochenende denkt, bekommt sie nachträglich womöglich noch Kopfschmerzen. Auf der Peenemünder Halbinsel fand von Freitag bis Sonntag das Festival „ Meeresrausch“ statt. Hunderte tanz- und feierwütige Menschen aus Nah und Fern kamen in den Inselnorden, um schöne Stunden auf der Tanzfläche und ringsherum zu genießen. Sie wohnt allerdings auch im Ort und fühlte sich durch die Musik belästigt. Per Mail meldete sie sich am Montag in der OZ-Lokalredaktion.

Soviel vorweg: Aus polizeilicher Sicht blieb die Veranstaltung friedlich. Nur in der Nacht zu Montag rückten die Beamten an, um unzulässigen Lärm, in der Polizeisprach als „UZL“ bekannt, aufzunehmen. Um 1.27 Uhr meldete sich in der Hauptstraße eine andere Einwohnerin, der es zu laut war.

In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes vom Amt Usedom Nord wurden die Lärmwerte mit der Polizei gemessen. Ergebnis: Zwischen 45 und 50 Dezibel zeigte das Gerät an. Laut Ordnungsamt ist dies in der Nacht zulässig. Die Spitzenwerte dürften kurzzeitig auch die Grenze von 55 Dezibel erreichen. Zum Vergleich: Ein normales Gespräch hat in etwa eine Lautstärke von 50 bis 60 Dezibel. Das Leben an der Hauptstraße kann zwischen 70 und 80 Dezibel laut sein.

Nachdem sich sowohl das Ordnungsamt als auch die Polizei einig waren, dass sie Werte im normalen Rahmen bewegen, fuhren die Ordnungshüter wieder los.

Laut Ordnungsamt-Leiter Bernd Meyer waren seine Kolleginnen drei Nächte in Folge im Einsatz, um die Messwerte rund um das Gelände zu überwachen. Es kam zu keinen gravierenden Verstößen.

Hannes Ewert