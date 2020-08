Peenemünde

Von Mittwoch bis Freitag kommender Woche haben Besucher des Historisch-Technischen Museums Peenemünde (HTM) in Peenemünde die Gelegenheit, die Graffiti-Künstler der Berliner Firma ART-EFX live bei der Arbeit zu erleben. Die Künstler gestalten in der Turbinenhalle des ehemaligen Peenemünder Kraftwerkes eine realistisches Großformatbild, welches den Querschnitt einer Turbine mit Generator in Originalgröße zeigt.

Dargestellt wird eine historische Entnahme-Kondensationsturbine der Firma Wumag mit einer Leistung von 15 Megawatt und ein Generator der Siemens-Schuckert-Werke-AG von 1941, die hier bis zum Jahr 1981 in Betrieb waren und dann verschrottet wurden.

Gesamtes Gebäude als frei begehbares Denkmal

Die neue Visualisierung wird mit einer Größe 12 mal 3 Meter am historischen Standort der Turbine einen Eindruck von den Dimensionen und dem technischen Standard der ehemaligen Kraftwerksanlagen vermitteln und ersetzt die bisherige Darstellung der Turbine durch einen Beamer. Zusätzlich verdeutlicht eine Multimediastation mit 3D-Animationen sowie entsprechenden Erläuterungen in deutscher, englischer und polnischer Sprache die Funktionsweise.

Das Peenemünder Kraftwerk ist das größte vollständig erhaltene Gebäude der Peenemünde Versuchsanstalten und vermittelt den industriellen Charakter des Arbeitens innerhalb des NS-Rüstungsprojektes. Das gesamte Gebäude ist als frei begehbares Denkmal konzipiert. Im Kesselhaus befindet sich heute eine Ausstellung über die Geschichte, den Bau und die Nutzung des Kraftwerkes von 1939 bis 1990. In der Turbinenhalle finden zudem jährlich große Konzerte im Rahmen des Usedomer Musikfestivals statt.

Die Arbeiten an dem neuen Exponat finden öffentlich bei laufendem Museumsbetrieb statt. Es gelten die regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreise des Museums.

