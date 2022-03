Zinnowitz

Der Sonntag Okuli – „Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten!“ (Psalm 34,16) – lenkt unseren Blick auf das Sehen. Im Moment sehen wir viel Unheil, Unrecht und Unzufriedenheit. Da geht einem so langsam die Kraft aus. So geht es auch Elia – dem Propheten, um den es im Predigttext für diesen Sonntag aus dem 1. Buch der Könige in der Bibel geht.

Elia hat sich eingesetzt für seinen Gott und nun sitzt er verzweifelt und resigniert in der Wüste unter einem Strauch. Aber Gott hat ein Auge auf ihn. Er schickt seine Boten, die ihn versorgen, ihm neue Kraft und einen neuen Auftrag geben. Elia kommt zur Ruhe. Er erholt sich und kann dann wieder aufstehen.

Nicht in der Vergangenheit gefangen sein

Der Wochenspruch für die neue Woche aus dem Lukas-Evangelium lautet: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes!“ Hier sehe ich den Gedanken, nach vorne zuschauen, nicht in der Vergangenheit zu verharren. Für mich erscheint hier ein Dreiklang: Gott sieht uns, er gibt uns Kraft und lässt uns zielstrebig nach vorn blicken.

Gott sieht auch uns in unserer Lebenssituation, wie unterschiedlich sie auch sein mag. Öffnen wir also die Augen und Herzen, dass wir die Boten Gottes erkennen und ihre Hilfe zulassen. So können wir neue Kraft bekommen und uns dann vielleicht wieder gestärkt und zielstrebig auf den Weg machen. Lassen wir uns nicht von der Vergangenheit zurückhalten, sondern richten wir unseren Blick nach vorne. Das, was gewesen ist, können wir nicht mehr verändern, da hilft nur noch Vergebung und Versöhnung. Aber die Zukunft können wir gestalten.

Von dem befreien, was mich lähmt

Für mich als Christ hat das Gebet hier eine wichtige Aufgabe: In scheinbar hoffnungslosen Augenblicken kann ich abgeben, was mich belastet, und mich so von dem befreien, was mich lähmt. Dann kann ich wieder aufstehen und die Zukunft gestalten.

So geschieht es im Moment im Schullandheim in Peenemünde. Menschen im Team um Janette Adam begrüßen Menschen aus der Ukraine. Sie helfen ihnen, anzukommen. Sie sorgen für sie. Sie geben ihnen Raum. Sie stehen ihnen zur Seite, das Erlebte abzulegen und vielleicht auch zurückzulassen. Sie machen ihnen Mut, nach vorne zu schauen und wieder aufzustehen. Vielleicht bekommt so ihr Leben wieder einen Sinn und eine gute Perspektive.

Es liegt an uns, die Augen offen zu halten. Vielleicht können auch wir solche Boten sein, die anderen zur Seite springen und ihnen zu helfen, das Erlebte abzulegen. Öffnen wir unsere Herzen und Sinne und gestalten wir gemeinsam eine lebens- und liebenswerte Zukunft.

Von Cord Bollenbach