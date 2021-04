Peenemünde

Die Insel Ruden zwischen Peenemünde und Greifswalder Oie kann bald wieder für geführte Besuche mit einem Schiff angesteuert werden. Die DBU Naturerbe (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) will in einen neuen schwimmenden Anlegeplatz für Boote mit maximal 25 Metern investieren. Die alte Hafenanlage war marode und musste gesperrt werden. „In dieser Woche bringen Schiffe zwei neue Dalben. Die Pfähle wird eine Fachfirma aus der Region in den Hafenboden rammen, um daran eine Beton-Schwimmplattform mit Zugangsbrücke zu befestigen“, heißt es von der DBU.

„Der Ruden ist naturschutzfachlich ein Juwel, den es in erster Linie zu schützen gilt. Die Insel ist aber auch sehr attraktiv für Besucher“, sagt Marius Keite, Prokurist im DBU Naturerbe. Um die Schönheit der abgeschiedenen Natur hautnah zu erleben, ohne die Intaktheit der Landschaft zu gefährden, haben Experten der DBU gemeinsam mit der unteren Naturschutzbehörde und dem Verein Naturschutzgesellschaft Vorpommern ein Besucherlenkungskonzept erarbeitet. Keite: „Der Verein betreut inzwischen den Ruden und mit ihm ab Sommer auch die Besucher, denen wir die Insel zeigen wollen.“

Schwimmplattform und Ponton kommen im Mai

Nach Verankerung der Dalben im Hafenbecken wird auch die Wegeführung auf der Insel ausgebessert. Zuvor hatte die Naturschutzgesellschaft Vorpommern um das Vorstandsmitglied Ringo Behn bereits das Röhricht am Hafen zurückgeschnitten. Keite geht davon aus, dass im Mai der Beton-Ponton gegossen ist. Die Firma wird anschließend die Schwimmplattform zusammen mit der Zugangsbrücke an den Dalben anbringen.

Bevor die Apollo Reederei Peenemünde in Abstimmung mit der Flächeneigentümerin den Schiffsverkehr aufnimmt, müssen die Behörden die Anlage abnehmen und die Hafenbetreibergenehmigung ausstellen. „Wir hoffen, dass wir die Arbeiten in diesem Sommer abschließen, damit der Ruden für geführte Tagestouren wieder erlebbar wird“, so Keite.

Das DBU Naturerbe verantwortet als Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) den Naturschutz auf 71 überwiegend ehemaligen Militärflächen mit rund 70 000 Hektar in zehn Bundesländern.

Von Henrik Nitzsche