Peenemünde

Am Freitagnachmittag wurde am Strand in Peenemünde eine leblose Person im Wasser entdeckt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der 80 Jahre alte Mann aus Brandenburg vor Ort. Laut Kreissprecher Achim Froitzheim ging der Notruf um 14 Uhr in der Leitstelle ein.

An dem unbewachten Strandabschnitt Höhe Kienheide (zwischen Karlshagen und Peenemünde) kümmerte sich zunächst ein Badegast im Wasser um die leblose Person. Dann übernahmen die Kräfte der DRK-Wasserrettung Karlshagen die Bergung des Mannes an Land, wie Karlshagens Wachleiter Olaf Mesing auf Nachfrage mitteilt.

Drei Badetote auf Usedom diesen Sommer

Da kein Rettungswagen zur Verfügung stand, wurde der Rettungshubschrauber angefordert, der auch landete. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen, der laut Kreissprecher bereits seit einer Stunde vermisst wurde.

Der Kriminaldauerdienst Anklam leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, da die Todesursache unklar ist. Anzeichen von Gewalt- oder Fremdeinwirkung gibt es nicht.

Mit dem neuerlichen Unglück steigt die Zahl der Badetoten in diesem Sommer auf Usedom auf drei. Ende Juli starb eine 77-jährige Rentnerin bei einem Badeunfall in Ahlbeck, in Koserow wurde im Juni eine Berlinerin tot aus dem Wasser geborgen.

Von Henrik Nitzsche