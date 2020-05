Peenemünde: Modellbauer bringt Prüfstand VII zum Laufen

Peenemünde

Für die Nazis war es der zentrale Ort für die Raketenerprobung – der Prüfstand VII der Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Ein etwa 100 mal 150 Meter großer Ringwall bildete eine Arena, in deren Zentrum die Raketen verschossen wurden. Heute ist das ehemalige Areal des Prüfstandes Bestandteil der Peenemünder Denkmallandschaft, einem Rundweg von 25 km Länge mit derzeit 23 Stationen.

Wie der Prüfstand VII einmal ausgesehen und funktioniert hat, wird an einem Modell in der Dauerausstellung des Historisch-Technischen Museums (HTM) Peenemünde gezeigt. Vor 30 Jahren wurde das Modell gebaut, seit 20 Jahren steht es in der Ausstellung.

„Da war vieles noch beweglich. Die Tore der innen beleuchteten Vorbereitungshalle öffneten und schlossen sich automatisch, die Prüftürme fuhren von dort auf die sogenannten Kaltspritz-Prüfstande oder in die Arena über die Abgasschurre. Seit Jahren bewegt sich dort aber nichts mehr“, sagt HTM-Archivar Thomas Köhler.

Einstige Erbauer nicht mehr greifbar

Die einstigen Erbauer seien nicht mehr greifbar oder schon verstorben, Aufzeichnungen oder Schaltpläne zur Elektrik oder den Programmabläufen gibt es nicht mehr. Nur gut, dass jetzt der Berliner Modellbauer Mirco Heinke dem Prüfstand in Miniaturgröße wieder Leben eingehaucht hat.

„Vor einer Überholung und Restaurierung testen wir nun jedoch erst einmal, was überhaupt noch und vor allem, wie es funktioniert. Langfristig ist nämlich geplant, unser Modell vom Prüfstand VII auch in der neuen Dauerausstellung des HTM zu präsentieren“, so der Archivar.

Nach der Corona-Zwangspause öffnet das Museum am Montag wieder für seine Gäste zunächst von 10 bis 16 Uhr. Vorläufig gibt es aber keine Führungen, sondern nur Audioguides. Die beiden Kinos des Museums bleiben geschlossen.

Von Henrik Nitzsche