Peenemünde

Weniger Objekt, mehr Ort – vier Worte, die den Inhalt der neuen Dauerausstellung im Historisch-Technischen Museum (HTM) Peenemünde nicht besser beschreiben könnten. Das Objekt ist die V2-Rakete, Hitlers Wunderwaffe, die den Ausgang des Zweiten Weltkriegs entscheiden sollte. Sie wurde in der Heeresversuchsanstalt der Nationalsozialisten in Peenemünde entwickelt.

Die berühmten schwarz-weißen Raketen, die zu Testzwecken in Peenemünde abgeschossen wurden, sollen auch weiter Bestandteil der neuen Ausstellung im Kraftwerk bleiben. „Wir wollen den Schwerpunkt auf die Menschen, die Geschichte des Ortes und die gesellschaftlichen Strukturen legen“, sagt HTM-Kurator Dr. Philipp Aumann.

Zehn Millionen Euro von Land und Bund

2016 hatte er ein Grobkonzept vorgelegt. Nun, sechs Jahre später, kann das Projekt endlich Fahrt aufnehmen. Bund und Land hatten 2018 zwar signalisiert, für die neue Dauerausstellung in Peenemünde zehn Millionen Euro (jeweils 50 Prozent) locker zu machen. Doch bis das Geld wirklich in den Inselnorden fließt, muss das Museum noch jede Menge Hausaufgaben erledigen.

„Ohne eine Entwurfs- und Finanzplanung für die Ausstellung gibt uns der Bund kein Geld. Wir brauchten aber Mittel, um den Zug erstmal aufs Gleis zu setzen, damit er losfahren kann“, so Aumann. Er fährt, weil das Land dem Museum rund 200 000 Euro bewilligt hat. Das HTM konnte daraufhin einen Architekten und ein Anwaltsbüro beauftragen, um die Eckdaten für die europaweite Ausschreibung „Neue Dauerausstellung – Umbau und Sanierung“ festzulegen.

Die Ausschreibung läuft. „In einem Teilnahmewettbewerb können sich Büros noch bis zum 10. Mai bewerben“, sagt Aumann. Die Ausstellungsarchitekten sollen die kuratorischen Ideen und Vorhaben in die Räume des Kraftwerks übersetzen. Aus den eingereichten Vorschlägen will das HTM unter Einbeziehung des wissenschaftlichen Beirates und des Aufsichtsrates drei Büros auswählen, die am besten geeignet sind. „Ende Juni, Anfang Juli wollen wir das Siegerbüro haben, damit am 1. August die Planung starten kann“, sagt der Kurator.

Großobjekte und Bodenfunde

Eine Frage treibt Aumann um: Was sind die zehn Millionen Euro bei den gestiegenen Baustoffpreisen heute noch wert? Für die neue Dauerausstellung, die eine Mischung aus Großobjekten, Bodenfunden, Modellen sowie historischen Fotos sein wird, gibt es eine Wunschliste. „Die haben wir priorisiert und müssen schauen, was wir davon umsetzen können.“

Über die Hälfte der Kosten wird für Baumaßnahmen eingeplant. Das denkmalgeschützte Werkstattgebäude neben dem Kraftwerk soll Bestandteil der neuen Ausstellung sein. „Wir wollen das Objekt sanieren und planen daneben einen Neubau“, so der Kurator. Zwei Aufzüge, am Anfang und Ende der Dauerausstellung, dürften in der Prioritätenliste ganz oben stehen. „Ohne Barrierefreiheit geht es in einem modernen Museum nicht mehr.“

Verstehbar und erlebbar, so stellt sich Aumann künftig das HTM vor. Geplant ist eine modularisierte Ausstellung, bei der sich die einzelnen Bereiche voneinander absetzen, aber zusammen ein Ganzes ergeben. Das Rüstungssystem (1930 bis 1945) bleibt ein zentrales Thema und wird von drei Stockwerken eineinhalb belegen. In den denkmalgeschützten Mauern des Kraftwerks mit dem Kesselhaus und der Turbinenhalle liege der Fokus in der künftigen Ausstellung auf die Menschen und ihr technisches Wissen, auf die Denkmallandschaft, die stärker ins Haus geholt werden soll und auf Multimedia.

Mehr Platz für Peenemünder Haken

„Interaktive Angebote wollen wir so gestalten, dass es für die Besucher ein schönes Zubrot ist. Die große Masse können wir damit aber nicht erreichen“, sagt Aumann. Was bislang eher am Rand eine Rolle spielte, soll mehr in den Mittelpunkt rücken – der Peenemünder Haken. Die Nordspitze zählt zu den ersten ausgewiesenen Naturschutzgebieten Deutschlands. Naturschutz, Fischerei, Militär, Tourismus und Landwirtschaft – für Aumann ein „Spannungsfeld“.

Noch ist das alles Zukunftsmusik, genauso wie das Museumscafé mit Außenterrasse, was im Innenhof entstehen soll. Aumann ist zuversichtlich, dass 2024 mit dem Umbau gestartet werden kann. Die Neukonzeption der Dauerausstellung, die bislang weit über sechs Millionen Besucher gesehen haben, soll bei laufendem Betrieb erfolgen.

Von Henrik Nitzsche