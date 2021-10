Peenemünde

Die im Juni wegen Corona ausgefallene Feier zum 30. Geburtstag der Marinekameradschaft (MK) Peenemünde wurde nun in der Gaststätte „Zur Zwiebel“ nachgeholt. Zum Gratulieren waren der Präsident des Deutschen Marinebundes (DMB), Heinz Maurus, eine Delegation der MK Heusweiler aus dem Saarland und aus Schweden gekommen. Mit den Skandinaviern, „Flottans Män“ in Karlskrona, unterhalten die Peenemünder seit 2000 freundschaftliche Beziehungen.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Kameraden der MK Peenemünde zog Wolfgang Telle, Vorsitzender der MK, ein Resümee der letzten Jahre und hob dabei die gute Zusammenarbeit mit der „Heinrich Heine“ Schule in Karlshagen hervor. Anschließend bekam der Chef des Deutschen Marinebundes von den Peenemündern einen Scheck über 500 Euro zur Unterstützung der Sanierung des Marineehrenmales in Laboe. Das Geld stammt aus dem Verkauf des Marinekalenders.

Im Anschluss wurden Roland Kügler mit der „Ankermedaille“ in Gold und Wolfgang Telle mit der höchsten schwedischen Auszeichnung der „Flottans Män“, der Medaille „Anker der Ehre“, ausgezeichnet. Für den zweiten Vorsitzenden der schwedischen „Flottans Män“, Lars Sager, gab es die Ehrenmedaille des DMB für ausländische Kameraden. Die Gäste aus Schweden verbrachten noch drei Tage auf Usedom.

