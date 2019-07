Peenemünde

Am Mittwoch (24. Juli) spricht Lutz Hübner in seiner Präsentation im Peenemünder Marinemuseum (Hafengalerie) über die Vorbereitung und Durchführung der ersten Verlegung der MiG-29 zum Manöver „Red Flag“ nach Amerika.

Die 24 MiG-29 der Luftstreitkräfte der NVA wurden 1991 in den Bestand der Bundeswehr übernommen und auf NATO-Standard umgerüstet, da die NATO und die westliche Luftfahrtindustrie großes Interesse an der MiG-29 und an der sowjetischen Waffentechnologie hatte. In den Folgejahren wurde die MiG-29 zum begehrten Sparringspartner für Luftwaffen vieler Verbündeter. Im Oktober 1999 wurden erstmals sechs MiG-29 über eine Entfernung von 5000 Seemeilen nach Amerika verlegt. Auf der Nellis AFB Nevada wurden die MiG’s während der Übung „Red Flag“ als Aggressor eingesetzt.Beginn 19 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Henrik Nitzsche