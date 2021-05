Peenemünder Feuerwehr stellt neues Fahrzeug in Dienst

Peenemünde

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Peenemünde haben (wiedermal) einen großen Grund zur Freude. Innerhalb der vergangenen zwei Jahren bekamen die 17 Männer und Frauen nicht nur ein neues Gerätehaus, sondern auch ein neues Einsatzfahrzeug.

Am vergangenen Freitag wurde der neue HLF 2000 offiziell in Dienst gestellt. Aufgrund der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen nur im sehr kleinen Kreis.

Mehr als 470 000 Euro für neues Fahrzeug

Die Gesamtkosten des Fahrzeugs betragen knapp 474 000 Euro. Die Fördermittel des Landkreises Vorpommern-Greifswald belaufen sich auf 126 000 Euro. Die Fördermittel der Landes M-V beliefen sich auf 148 926,84 Euro Den Rest zahlte die Gemeinde Peenemünde. „Dafür bedanken wir uns“, so Wehrführer Matthias Csisko.

Überführung an die Ostsee am 1. April

Bereits Ende März fuhren vier Kameraden der Feuerwehr nach Gingen (Baden Württemberg), um das neue Fahrzeug auf Herz und Nieren zu Prüfen und es nach Hause zu bringen. „Die Entscheidung, wer mit fahren durfte fiel nicht leicht, denn jeder unserer Kameraden hat seinen Beitrag zum neuen Fahrzeug geleistet und hätte es verdient gehabt mitzufahren“, so der Wehrführer. Bereits am 1. April wurde das Fahrzeug auf einer elfstündigen Überführungsfahrt an die Ostsee gebracht.

Die Kameraden haben sich in den zurück liegenden Wochen mit den neuen Gerätschaften vertraut gemacht und alle haben eine Einweisung erhalten. Das alte Fahrzeug, der W50 auf dem Jahr 1989, wird vom Amt Usedom Nord verkauft.

Von Hannes Ewert