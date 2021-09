Peenemünde

Butter, Brötchen, Zeitungen und Kaffee aus dem alten Gerätehaus – in Peenemünde wird das voraussichtlich erst ab 2022 möglich sein. „Wir haben uns mit der Gemeinde endlich auf einen Mietvertrag geeinigt. Nun können wir weiterplanen“, sagt Ursula Latus. Die Peenemünderin will mit Sandra Tutass in der „Dorfladen Peenemünde UG“ mit zwei geschäftsführenden Gesellschaftern das Feuerwehrhaus umbauen.

„Wir hoffen, dass wir für den Umbau aus dem Landesprogramm ,Neue Dorfmitte’ Geld bekommen“, so Bootsbauerin Latus, die nach dem Rückzug von Detlev Löll nun im Peenemünder Gemeinderat sitzt. 150 000 bis 200 000 Euro sollen in das alte Feuerwehrhaus fließen, damit hier im späten Frühjahr 2022 ein kleiner Dorfladen eröffnen werden kann. „Vorausgesetzt die Förderung kommt.“

Kommt sie nicht, müssen die Peenemünder kleiner denken. Der Förderantrag ist inzwischen in Schwerin. Eine erste kleine Hürde hat der Dorfladen schon genommen. Vertreter vom Förderinstitut hätten sich vor Ort die Gegebenheiten angeschaut. „Das ist ein gutes Zeichen“, findet die Peenemünderin, die im November auf einen Bescheid und einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn hofft. Erst dann können die Handwerker (Inneneinrichtung, Heizung, Fußboden, Fenster) mit dem Umbau des ehemaligen Feuerwehrdomizils beginnen.

Waren des täglichen Bedarfs und Stehcafé

Sie will Waren des täglichen Bedarfs, hauptsächlich regionale Produkte, anbieten und ein kleines Café installieren, allerdings nicht als Gastronomie. „Das soll eine Art Stehcafé werden.“ Sie wollen mit dem Angebot nicht nur die Einheimischen ansprechen. „Das würde sich nicht rechnen. Wir wollen die Touristen mitnehmen.“

„Wir“, das sind bisher die Initiatoren und drei stille Teilhaber. Für den Dorfladen suchen sie Personal. „Wir wollen morgens wegen der Brötchen zeitig öffnen, abends aber auch noch da sein. Um die Öffnungszeiten abzusichern, brauchen wir Kräfte“, sagt Ursula Latus. Auch wenn zur Eröffnung im Inneren kaum noch etwas an Uniform, Helm und Schläuche erinnern soll, im Außenbereich soll der Dorfladen mit den roten Eingangstoren an das Feuerwehrgebäude erinnern. Hinter den Toren ist eine Glasfront als Eingangsbereich geplant. Der Turm soll als Abstellfläche genutzt werden.

Im Dezember 2019 waren die Peenemünder Kameraden in ihr neues Gerätehaus in der Ortsmitte an der Hauptstraße vis-à-vis der trutzigen Backsteinfassade der Sauerstoffwerk-Ruine gezogen. Seitdem steht das alte Feuerwehrgebäude leer.

Von Henrik Nitzsche